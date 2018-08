Zarząd Energi zdecydował o powierzeniu obowiązków prezesa Alicji Barbarze Klimiuk po odwołaniu Arkadiusza Siwki, podała spółka. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 79,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK akcji DB Securities w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym DB Securities, podała Komisja. >>>>

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym na PKO Bank Polski (PKO BP), Bank Pekao i mBank, podała Komisja. >>>>



>>> Zobacz też rekomendacje

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Lux Med Trójmiasto i Emperia Holding, w obu przypadkach z dniem 21 sierpnia 2018 r., podała Komisja. >>>>

QubicGames odnotowało 0,22 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

QubicGames zaktualizował harmonogram wydawniczy, podała spółka. Deweloper zrezygnował z planów wydawania gier na urządzenia mobilne w 2018 r. i zadecydował o przesunięciu zasobów potrzebnych do stworzenia i wydania tych gier na działalność wydawniczą na konsoli Nintendo Switch. >>>>

Akcjonariusze GetBack w restrukturyzacji zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki, wynika z projektów uchwał. >>>>

4fun Media przystąpił do negocjacji w sprawie zakupu kontrolnego pakietu 51% udziałów w spółce naEKRANIE.pl, będącej właścicielem serwisu internetowego dedykowanego do odbiorców zainteresowanych kulturą masową (filmy, gry komputerowe, muzyka, książki, nowa technologia). Postawą negocjacji jest wycena niezależnego biegłego rewidenta sporządzona na zlecenie 4fun Media S.A., która szacuje wartość 100% udziałów spółki (equity value) na 5,4 mln zł (wycena dokonana została metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych), podała spółka. >>>>

Artur Kubiński od 1 sierpnia zarządza obszarem sprzedaży w Idea Banki, a w zakresie kompetencji drugiego z nowo powołanych członków zarządu banku, Rafała Grodzickiego od 1 września znajdzie się m.in. bancassurance i zarządzanie ryzykiem operacyjnym, podał bank. >>>>

Największa gra warszawskiego Cherrypick Games "My Beauty Spa: Stars & Stories" trafiła do fazy soft-launch, podała spółka. Premiera gry planowana jest w III kw. br. >>>>

Grupa Kruk i FinAi rozpoczęły współpracę, której celem jest udostępnienie na platformie FinAi oferty Novum Finance - marki pożyczek należącej do Grupy Kruk, podał FinAi. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 30% r/r i wyniosły 402,7 mln zł w lipcu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres styczeń - lipiec wyniosły 2 429,6 mln zł i były wyższe o 13% r/r. >>>>