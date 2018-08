PGE podniosła szacunek zysku netto za I poł. 2018 r. do 1 281 mln zł



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) - zgodnie ze zmienionym szacunkiem - odnotowała 1 281 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2018 r. wobec wcześniej szacowanego zysku 1 202 mln zł, podała spółka.

"Zmiana szacunku wyników finansowych wynika ze zmiany sposobu ujęcia kosztów dotyczących uprawnień do emisji CO2 w okresie sprawozdawczym. Szacunkowy wynik EBITDA grupy kapitałowej PGE za I półrocze 2018 jest wyższy o 98 mln zł w porównaniu do publikowanych uprzednio szacunków, a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej jest wyższy o 79 mln zł." – czytamy w komunikacie.

Zgodnie nowym szacunkiem wynik EBITDA w I poł. 2018 r. wyniósł około 3 675 mln zł, w tym:

-EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 1 839 mln zł,

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.270 mln zł,

- EBITDA segmentu Obrót: 302 mln zł,

- EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 222 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 251 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło około 8 211 mln zł, podano także.

Publikacja skonsolidowanego raportu PGE za I półrocze 2018 r. zaplanowana jest na 7 sierpnia 2018 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)