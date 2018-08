Creepy Jar zadebiutuje na NewConnect 6 sierpnia



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Akcje Creepy Jar zadebiutują na rynku NewConnect w poniedziałek, 6 sierpnia, podała spółka. Na 29 sierpnia planowana jest premiera gry "Green Hell" na PC.

Do obrotu giełdowego trafi 410 000 akcji, w tym 32 354 akcji serii C sprzedawanych po 65 zł w publicznej emisji pod koniec 2017 roku. Z oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł, podano w komunikacie.

"Mamy nadzieję, że pierwsze notowanie naszych akcji przyniesie inwestorom, którzy wzięli udział w publicznej emisji akcji satysfakcjonującą stopę zwrotu. Z naszej strony obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby Green Hell i kolejne tytuły zwiększały wartość Creepy Jar" – powiedział prezes Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Green Hell trafi na rynek w wersji early access 29 sierpnia. Jest to gra z gatunku survival simulation, w której gracz sam musi poradzić sobie w trudnym i nieznanym dla niego środowisku dżungli amazońskiej.

"Takie gry od kilku lat cieszą się niezmiennie dużą popularnością na świecie. Green Hell można porównać do The Forest, Long Dark, Stranded Deep, każda z nich sprzedała się w minimum 1 mln egzemplarzy, a niektóre z nich zbliżają się do 4 mln sprzedanych egzemplarzy" – powiedział Marek Soból, członek zarządu Creepy Jar.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland.

(ISBnews)