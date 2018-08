KPMG i PZPM: Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 10,5% r: r w I poł. 2018



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 10,5% r/r i wyniosła 273 tys. w I poł. 2018 r. wynika z raportu KPMG w Polsce i PZPM "Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018". W tym czasie liczba rejestracji samochodów dostawczych (o DMC <=3,5t) wzrosła o 9,6% r/r, samochodów ciężarowych o 13,7%, nowych przyczep i naczep o 14,6%, a autobusów o 23,4%.

"Ogółem od stycznia do czerwca br. zarejestrowano 237,3 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych - o 21,8 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rejestracje klientów instytucjonalnych w tym okresie wyniosły 157,1 tys. zaś klientów indywidualnych - 80,2 tys., co oznacza wzrost odpowiednio o 12,5% oraz 5,6% w porównaniu do pierwszych dwóch kwartałów 2017 r. Tymczasem w segmencie premium+ w I połowie 2018 r. zarejestrowano w Polsce blisko 36 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 13,7% więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Motorem wzrostu rynku są nabywcy instytucjonalni - ich rejestracje wyniosły 32,3 tys. co oznacza wzrost aż o 16,6% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

W I połowie 2018 r. wzrosła liczba rejestracji w większości segmentów, oprócz kategorii dużych MPV (-17%) oraz małych i średnich MPV (-19%). Najpopularniejszy segment małe/średnie SUV-y odnotował 28% wzrost, segment C wzrósł o 4%, zaś segment B o 6%. Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie samochodów klasy wyższej (segment E 50%) oraz w klasie luksusowej (segment F 45%), podano także.

W I połowie 2018 r. o 29,1% wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogólnie zarejestrowano 11 477 aut z napędami alternatywnymi. W tym 10 805 aut z napędem hybrydowym (+26,9%) oraz 672 samochody elektryczne (+79,7%). Według KPMG warto zauważyć, że wciąż znacznie więcej takich aut kupują klienci instytucjonalni niż prywatni. W ich grupie odnotowano zdecydowanie wyższe tempo wzrostu +39,5% wobec +2,3% wśród klientów indywidualnych.

"W pierwszej połowie 2018 r. odnotowano wzrost w segmencie samochodów dostawczych (o DMC <=3,5t), których zarejestrowano 32,4 tys., czyli o 9,6% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Rynek nowych przyczep i naczep zwiększył się o blisko 15% - w pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano 13,9 tys. sztuk. O 23,4% wzrosła także liczba rejestracji nowych autobusów, która w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 1 423 sztuki. Do wzrostu całej grupy przyczyniły się autobusy miejskie" - czytamy dalej.

"Rosnąca liczba rejestracji pojazdów użytkowych, to znak, że rozwija się gospodarka. Dodatkowo przed wyborami samorządowymi miasta zintensyfikowały wymianę autobusów, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście liczby rejestracji autobusów miejskich" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w materiale.

W pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano też 8,33 tys. nowych motocykli, czyli o 629 (7%) sztuk mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

(ISBnews)