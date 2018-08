W większości krajów europejskich przemysłowy PMI był w lipcu niżej niż średnio w pierwszej połowie roku. Podobnie było w dużych gospodarkach poza Europą. Może to zapowiadać dalsze osłabienie wzrostu PKB. W Unii Europejskiej było ono widoczne w całym I półroczu. W Chinach do lekkiego hamowania doszło w II kwartale. Spośród największych gospodarek na plus wyróżniają się na razie Stany Zjednoczone, gdzie w II kwartale dane porównywalne z tymi dla Europy wskazują na wzrost na poziomie 2,8 proc.