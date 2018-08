Braster: Liczba badań wykonanych urządzeniem Braster wyniosła 1 329 w II kw. br.



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Liczba badań, które wykonały kobiety przy użyciu urządzenia Braster wyniosła 1 329 w II kw. 2018 r., podał Braster.

Sprzedaż Brastera w II kw. 2018 r. osiągnęła 8 urządzeń i 20 pakietów badań, wynika z danych otrzymanych z wewnętrznych systemów analitycznych spółki. 65% sprzedaży stanowił pakiet 6 badań, 20% sprzedaży pakiet 24 badań, 15% sprzedaży pakiet 12 badań, podano w komunikacie.

"Od początku wprowadzenia produktu na rynek do końca II kwartału 2018 roku, spółka sprzedała łącznie 2 754 urządzeń i 1 189 abonamentów oraz 1 661 pakietów badań, natomiast z prawa zwrotu skorzystało 12 osób, a apteki łącznie zwróciły 215 urządzeń" - czytamy w komunikacie.

Słabsze wyniki sprzedażowe w II kwartale 2018 roku były skutkiem podjętej przez spółkę decyzji o zminimalizowaniu wsparcia marketingowego dla sprzedaży konsumenckiej od 1 kwietnia 2018 roku, podano również.

"Po analizie wyników sprzedażowych urządzenia Braster i dokonaniu analizy nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z promocją urządzenia na rynku konsumenckim oraz ponownym zredefiniowaniu rynku przy uwzględnieniu możliwości finansowych emitenta, zarząd spółki podjął decyzję o zmianie dotychczasowego modelu biznesowego. Zakłada on zminimalizowanie wsparcia dla sprzedaży urządzenia Braster w wersji konsumenckiej i rozszerzenie oferowanego portfolio produktowego o wyrób medyczny 'Braster Pro - system profilaktyki raka piersi', który skierowany jest do środowiska medycznego i przeznaczony m.in. do użycia przez lekarzy w gabinetach lekarskich" - czytamy dalej.

Zdobyte doświadczenie oraz opinie płynące ze środowiska medycznego pokazują duże zainteresowanie urządzeniem Braster Pro zarówno na rynku rodzimym, jak i na rynkach zagranicznych, chociażby w Chinach czy Indiach. Spółka obecnie prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami, podano także.

"W związku z powyższym, spółka w II kwartale 2018 roku prowadziła intensywne prace mające na celu stworzenie nowego wyrobu medycznego dedykowanego lekarzom oraz wprowadzenie tego wyrobu do komercyjnej sprzedaży w Polsce i na świecie. Prace polegały m.in. na dostosowaniu całego systemu telemedycznego do zastosowania profesjonalnego, na opracowaniu opakowania na potrzeby nowego produktu, przygotowano również platformę e-learningową, aby lekarze mogli pogłębić swoją wiedzę na temat termografii oraz funkcjonowania całego systemu Braster" - czytamy.

Zgodnie z założonym harmonogramem, prace nad Braster Pro zakończyły się w czerwcu 2018 roku, pozytywną oceną zgodności przeprowadzoną przy udziale jednostki notyfikowanej TÜV NORD Polska dla wyrobu medycznego "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi". Spółka zgłosiła wyrób medyczny Braster Pro do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów biobójczych 1 sierpnia br. Po 14 dniach od dokonania zgłoszenia (przy braku zastrzeżeń Urzędu) spółka będzie mogła wprowadzić wyrób do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową w krajach Unii Europejskiej, w których jest to wymagane oraz na wybranych rynkach zagranicznych, podsumowano.

Planowana sprzedaż wyrobu medycznego "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi" realizuje cel strategiczny spółki na lata 2018-2021 i będzie miała wpływ na sytuację emitenta w przyszłości.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)