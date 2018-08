Altus TFI uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI, na podstawie którego Altus TFI przejmie cały majątek Esaliens TFI w zamian za 11,5 mln akcji, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej, podało TFI.

W związku z połączeniem kapitał zakładowy Altus TFI zostanie podwyższony o kwotę 1 153 207,5 zł, w drodze emisji 7 723 850 nowych akcji imiennych zwykłych serii I oraz emisji 3 808 225 akcji imiennych zwykłych serii J. Wszystkie te akcje zostaną objęte przez wszystkich akcjonariuszy Esaliens TFI, zgodnie z ustalonym parytetem wymiany, podano w komunikacie.

"Przedstawiony plan połączenia to kolejny krok do sfinalizowania fuzji między naszymi towarzystwami. Jesteśmy przekonani, że zostanie on bardzo dobrze przyjęty zarówno przez rynek, jak i klientów obu podmiotów" - powiedział prezes Altus TFI Krzysztof Mazurek, cytowany w komunikacie.

"Dzięki połączeniu obu towarzystw nasi klienci uzyskają dostęp do bardziej zdywersyfikowanej i szerszej gamy usług. Ponadto będą mogli korzystać z dodatkowej wiedzy i wieloletnich doświadczeń profesjonalnych zarządzających obu zespołów" - dodał prezes Esaliens TFI Tomasz Jędrzejczak.

Połączenie spółek ma zostać zakończone na przełomie października i listopada 2018 r., natomiast synergie kosztowe, będące efektem połączenia, szacowane są na 10,25 mln zł w skali roku, przypomniano także.

Na początku czerwca Atlus TFI podał, że prowadzi negocjacje dotyczące połączenia z Esaliens TFI.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)