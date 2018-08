Amika chce skupić nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę, poinformowała spółka. "Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się w dniu 2 sierpnia 2018 r. (od godziny 9:00 czasu warszawskiego), a zakończy w dniu 8 sierpnia 2018 r. (do godziny 17:00 czasu warszawskiego. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 13 sierpnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Dom Maklerski mBanku, podano także.

GetBack w restrukturyzacji wystąpił do rady wierzycieli z wnioskiem o zezwolenie na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego i chce wnioskować o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka.

ING Bank Śląski odnotował 372,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 360,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ING Bank Śląski oczekuje dalszego wzrostu wskaźnika kredytów do depozytów (L/D), który zbliża się do poziomu 90%, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank spodziewa się wzrostu kosztów finansowania na rynku ze względu na wysoką konkurencję po stronie depozytów, szczególnie detalicznych.

Liczba badań, które wykonały kobiety przy użyciu urządzenia Braster wyniosła 1 329 w II kw. 2018 r., podał Braster.

LiveChat Software miał 25 097 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 sierpnia 2018 r., co oznacza wzrost o 19,4%, podała spółka. W lipcu liczba klientów wzrosła o 206 firm netto, dodano.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 505,8 mln zł na koniec lipca br., podała spółka. Na koniec kwietnia br. było to 3 458,2 mln zł mln zł.

Andrew Highcock został powołany na prezesa zarządu Marie Brizard Wine & Spirits, podała spółka.

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 62,8% r/r do 5,9 mln euro w II kwartale 2018 r., podała spółka. Sprzedaż netto w I połowie 2018 r. osiągnęła wartość 8,9 mln euro, co oznacza spadek o 62,5% r/r.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI, na podstawie którego Altus TFI przejmie cały majątek Esaliens TFI w zamian za 11,5 mln akcji, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej, podało TFI.

MOL podpisał umowę o współpracy strategicznej z niemiecką spółką z branży technologii recyclingu APK, podała grupa.

Rosneft podpisała z Grupą Lotos podpisały kontrakt na dostawę od 6,4 mln ton do 12,6 mln ton ropy naftowej do końca 2020 r.,podała spółka.

The Dust wydał pełną wersję gry "Frankenstein: Beyond the Time", zrealizowanej w technologii VR (virtual reality - wirtualna rzeczywistość), podała spółka. Gra zadebiutowała na platformie Steam.