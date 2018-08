"Eksport do krajów europejskich w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy wyniósł łącznie 117,1 mld m3, co oznacza wzrost o 5,8% (+6,4 mld m3) wobec takiego samego okresu w roku 2017" - czytamy w informacji na profilu spółki w serwisie Twitter.



Eksport do Niemiec wzrósł w tym okresie o 12,3%, do Austrii o 48,3%, do Holandii o 53,8%, do Francji o 11,8%, do Chorwacji o 40,1%, do Danii o 11,9%.



W okresie styczeń-lipiec łączna produkcja gazu ziemnego w Gazpromie wyniosła 288,9 mld m3, co oznacza wzrost o 8,5% r/r.



Gazprom to największy rosyjski producent gazu ziemnego z 68-proc. udziałem na rynku krajowym i 12-proc. na rynku międzynarodowym.

