CBRE: Miasta regionalne mogę przekroczyć poziom 5 mln m2 biur do końca 2018 r.



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Zasoby powierzchni biurowej w miastach regionalnych mogą przekroczyć 5 mln m2 w 2018 r., wobec 4,6 mln m2 na koniec I półrocza 2018 r., wynika z informacji firmy CBRE.

"Na koniec 2018 r. zasób regionalnej powierzchni biurowej może zwiększyć się o 12% r/r i tym samym przekroczyć 5 mln m2 - i zbliżyć się do zasobów biurowych Warszawy [5,2 mln m2 na koniec czerwca]. Co więcej, z dynamicznym rozwojem regionalnego rynku biurowego będziemy mieć do czynienia co najmniej do końca 2020 roku. W ciągu najbliższych trzech lat do użytku zostanie oddany niemal 1 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Co ciekawe, największy procentowy przyrost podaży będzie miał miejsce w Szczecinie" - powiedział dyrektor, Advisory & Transaction Services, w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych CBRE Kamil Tyszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Od stycznia do czerwca br. Warszawa wzbogaciła się o 173,5 tys. m2., a regiony o 256,5 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Z prognoz CBRE wynika, że w całym 2018 roku nad Wisłą przybędzie 270,4 tys. m2, a w regionach 357,1 tys. m2, podano także.

"W miastach regionalnych spotkamy też więcej placów budowy. W trakcie realizacji są inwestycje, które zapewnią ponad 977 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. To znacznie więcej niż buduje się obecnie w Warszawie (ponad 747 tys. m2 powierzchni)" - czytamy dalej.

Regiony w porównaniu z Warszawą, na koniec czerwca br. miały również niższy współczynnik pustostanów - 9,3% wobec 11,1%. Najniższy wskaźnik odnotowało Trójmiasto (6,7%), a najwyższy Lublin (19,7%). W Szczecinie - 6,8%, w Poznaniu 7,7%, w Łodzi - 8,6%, Krakowie - 9,3%, Wrocławiu - 9,7%, Katowicach - 10,8%.

Wg CBRE firmy szukające atrakcyjnej lokalizacji dla swoich biur wciąż częściej decydują się na stolicę niż miasta regionalne. W I półroczu br. w Warszawie łącznie wynajęły ponad 427 tys. m2, podczas gdy w siedmiu głównych miastach regionalnych ponad 261,8 tys. m2 powierzchni biurowej (spadek o 21% r/r). Popyt w miastach regionalnych kształtują przede wszystkim najemcy z sektora finansowego oraz IT. Te dwie kategorie najemców odpowiadają za ponad połowę popytu na rynku nieruchomości biurowych. Do największych transakcji w regionach należał najem prawie 41,8 tys. m2 we Wrocławiu i Poznaniu przez spółki należące do Grupy Santander.

Firma zwrócił też uwagę, że w I poł. tego roku we Wrocławiu została oddana do użytkowania rekordowa powierzchnia biurowa (103,8 tys. m2). Tym samym stolica województwa dolnośląskiego przekroczyła granicę 1 mln m2 łącznych zasobów powierzchni biurowej. Podkreślił, że we Wrocławiu jest zlokalizowanych ponad 40% powierzchni biurowej oddanej w regionach. Jednocześnie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, od stycznia do czerwca br. widoczny był spadek popytu na powierzchnię biurową. Jeszcze rok temu na koniec pierwszego półrocza było to około 91,7 tys. m2 a w roku 2018 już tylko 58,4 tys. m2.

Kraków po I półroczu 2018 roku jest liderem wśród miast regionalnych pod względem popytu na powierzchnię biurową - z wynikiem 77,1 tys. mkw. i to pomimo prawie 25% spadku w porównaniu do II półrocza 2017 roku, podano także.

(ISBnews)