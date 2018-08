Starbucks planuje przetestowanie dostawy w 150 sklepach w Pekinie i Szanghaju już we wrześniu. Jak podaje Bloomberg, wykorzysta do tego usługę dostarczania żywności na żądanie Ele.me, należącej do firmy Alibaba. Starbucks chce rozszerzyć projekt do ponad 2000 lokalizacji jeszcze do końca roku.

Ruch ten jest spowodowany spadkiem sprzedaży w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Mimo spowolnienia wzrostu i odejścia szefa Howarda Schultza, korporacja chce udowodnić, że może zawojować chiński rynek, który jest coraz bardziej wartościowy od amerykańskiego.

Dyrektor generalny Starbucks, Kevin Johnson, nazwał współpracę z Alibabą „paliwem rakietowym dla ekspansji Starbucks w Chinach”. Przy czym chińscy konsumenci są już przyzwyczajeni do m.in. wysyłek tego samego dnia, co zamówienie, a lokalni konkurenci np. Luckin Coffee już oferują podobne usługi dostawy. Johnson zapewnił, że chodzi o to, by „zaoferować jednolite doświadczenia w świecie przyjemnych wrażeń znanym jako Starbucks Experience”.

Zarówno Starbucks, jak i Alibaba mają zamiar inwestować w nowe partnerstwo, ale nie ujawniły warunków finansowych. Współpraca ma globalne znaczenie dla Starbucksa, jako że w Chinach tempo innowacji jest szybsze niż w innych krajach.

Starbucks ma ambicję potroić swoje przychody w Chinach w ciągu następnych pięciu lat. Johnson stwierdził, że wartość transakcji Starbucks w Chinach rosną w dwucyfrowym tempie. Jednak sprzedaż w tym rynku w ostatnim kwartale spadła o 2 procent, a nad współpracą wisi widmo wojny celnej.

Pomysł amerykańskiej korporacji zakłada, że to właśnie produkty Starbucksa zostaną włączone w codzienne nawyki konsumentów w Chinach. Ele.me będzie dysponować odpowiednimi metodami przygotowywania i opakowaniami specjalnie zaprojektowanymi do utrzymywania temperatur napojów i posiłków w czasie dostawy.

Starbucks utworzy również tak zwane „Kuchni dostaw Starbucksa” wewnątrz hipermarketów Alibaby – Hema – aby zdobyć jeszcze więcej klientów. Firma zyskuje cennego sprzymierzeńca w Ele.me, który codziennie obsługuje setki tysięcy przesyłek w Chinach. Starbucks nawiązał współpracę również ze stworzoną przez współzałożyciela Alibaby, Jacka Ma, sieci płatności mobilnych Ant Financial. Potencjalnie jest to nieocenione źródło danych konsumenckich. Równocześnie Starbucks współpracuje również z konkurentem Alibaby, Tencent Holdings Ltd.

