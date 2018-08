WIG20 spadł na zamknięciu o 1,36 proc. do 2.283 pkt. i znalazł się 8,8 proc. powyżej dołka z końca czerwca.

WIG zniżkował o 1,23 proc. do 59.484 pkt., mWIG40 stracił 1,14 proc. i wyniósł 4.302 pkt., a sWIG80 spadł 0,6 proc.

Na zachodnich parkietach DAX, FTSE i CAC zniżkowały ok. godz. 17.00 o odpowiednio: 1,8 proc., 1,2 proc. i 0,8 proc.

"Dzisiaj widzieliśmy kontynuację niepokojów, które pojawiły się już wczoraj i koncentrowały się na kolejnych doniesieniach związanych z wojną handlową USA z Chinami oraz niepewnością co do koniunktury w Państwie Środka" - napisał w komentarzu Łukasz Bugaj, analityk z DM BOŚ.

"Ostatnie dni to bowiem cała seria publikacji wskaźników PMI, z których wszystkie wskazują na ochłodzenie koniunktury w Państwie Środka. Zresztą dzisiaj najsilniej taniały spółki surowcowe, które są najbardziej uzależnione od tego, w jakim stanie jest gospodarka Chin" - dodał.

Zdaniem Bugaja, za pozytywny sygnał na warszawskim parkiecie uznać można fakt, że przecenie nie towarzyszyły wyższe obroty.

"Nasz rynek początkowo opierał się negatywnym tendencjom widocznym w otoczeniu, ale w drugiej godzinie handlu podaż zdobyła wyraźniejszą przewagę i główny indeks przez dalszą część sesji tracił już ponad 1 proc. Przecenie nie towarzyszyły jednak wyższe obroty, co generalnie uznać można za pozytywny sygnał. Inwestorzy nie decydują się bowiem na realizację zysków, ale czekają na dalszy rozwój sytuacji" - napisał.

Obroty na GPW wyniosły w czwartek 540 mln zł, z czego ok. 405 mln zł na akcjach spółek z WIG20.

Liderem obrotów był KGHM (60 mln zł), którego kurs spadł o 4,2 proc. O 4,6 proc. do 195,40 zł zniżkował kurs CD Projekt.

Wzrostom wśród blue chipów przewodził z kolei Lotos, którego kurs zwyżkował o 1,4 proc. Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w lipcu 2018 roku wyniosła 7,69 USD/bbl wobec 7,27 USD/bbl w czerwcu.

Kurs Tauronu zniżkował na zamknięciu o 2,6 proc. Spółka szacuje, że miała w drugim kwartale 2018 roku 895 mln zł EBITDA wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 826,6 mln zł. Zgodnie z szacunkami, strata netto w tym okresie wyniosła 74 mln zł, a strata brutto 73 mln zł. Analitycy wskazują, że pozytywnie zaskoczył wynik segmentu wytwarzania.

O 0,5 proc. wzrósł kurs PGE. Spółka podała w komunikacie w środę wieczorem, że podniosła szacunek zysku EBITDA za I półrocze 2018 r. o 98 mln zł do ok. 3.675 mln zł, a zysku netto j.d. o 79 mln zł do ok. 1.281 mln zł. Zmiana szacunków wynika ze zmiany sposobu ujęcia kosztów dotyczących uprawnień do emisji CO2.

W czwartek wyniki za drugi kwartał opublikował ING Bank Śląski. Kurs banku spadł na zamknięciu o 3,0 proc.

Analitycy oceniają, że ING Bank Śląski odnotował w drugim kwartale "bardzo silne" przychody i wysoką sprzedaż nowych kredytów, jednak negatywnie zaskoczyły wysokie koszty ryzyka w segmencie klientów detalicznych.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2018 roku wzrósł do 372,7 mln zł z 360,4 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się 4 proc. niższy od oczekiwań rynkowych, głównie ze względu na odpisy z tytułu strat oczekiwanych w segmencie detalicznym.

Z uchwały obradującego w czwartek walnego zgromadzenia Polmedu wynika, że Polmed skupi do 13.289.996 akcji własnych, stanowiących łącznie do 46,46 proc. kapitału spółki. Cena za akcję nie powinna przekroczyć 3 zł. W czwartek kurs akcji Polmedu wyniósł 2,94 zł.

Drugą sesję z rzędu mocne wzrosty notował Kopex. Akcje spółki zdrożały w czwartek o 37,3 proc.

Anna Unton

