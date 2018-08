Robotnicy w kopalni miedzi Escondida w Chile, największej na świecie, w przeprowadzonym głosowaniu opowiedzieli się za organizacją protestu, jeśli właściciel kopalni - koncern BHP Billiton Ltd. nie "osłodzi" swojej oferty skierowanej do pracowników - podał związek zawodowy z Escondida.

"Strajk rozpocznie się, gdy nie uda się osiągnąć porozumienia w władzami" - napisali w komunikacie związkowcy z Union No. 1.

Oferta skierowana do pracowników kopalni przez BHP Billiton jest ważna do 5 sierpnia - po tym czasie robotnicy stracą określone benefity.

Traderzy spodziewają się, że jeśli dojdzie do strajku w kopalni Escondida, co spowoduje zakłócenia w dostawach miedzi od tego producenta, to cena miedzi szybko podskoczy.

W czwartek na LME w Londynie miedź straciła 32 USD do 6.140,00 USD za tonę.

W tym tygodniu metal na LME staniał o 2,9 proc. (PAP Biznes)