Źródło: PAP

Rosja pozwala tysiącom Koreańczyków z Północy na wjazd do kraju i wydaje nowe pozwolenia na pracę, dzięki czemu płyną pieniądze do Pjongjangu; może być to naruszeniem sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ - pisze w piątek amerykański dziennik "Wall Street Journal".