Jest to fragment z ok. 14,6 km autostrady od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - poinformował w piątek na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Decyzja dotyczy tzw. zadania B dla (etap III) na odcinku autostrady A2, co do którego projekt inwestycji zakłada m.in. budowę: zjazdów na teren miejsc obsługi podróżnych (MOP), wjazdów i przejazdów awaryjnych, systemu zarządzania ruchem i elementów ochrony środowiska ograniczających uciążliwość ruchu drogowego. Zadanie to realizowane będzie w powiecie mińskim, w gminach Halinów oraz Dębe Wielkie.

Po wykonaniu całości tego odcinka autostrady A2 oraz wybudowaniu odcinków przyległych powstanie funkcjonalny ciąg drogowy umożliwiający wprowadzenie ruchu tranzytowego z S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy w kierunku wschodnim. (PAP)

