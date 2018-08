KNF wpisał nowe trzy podmioty na listę ostrzeżeń publicznych

Źródło: PAP

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych trzy podmioty: Go Finance SA subGo Energia 1 SKA, Go Finance SA subGo Energia 1A SKA, Go Finance SA subGo Energia 2A SKA. - poinformowała KNF w piątkowym komunikacie.