DZIEŃ NA FX: FI: Spadki EUR: PLN możliwe, ale tylko do 4,23

Źródło: PAP

EUR/PLN może notować dalsze spadki, ale tylko do ok. 4,23 - oceniają eksperci. Ich zdaniem, do końca sierpnia SPW pozostaną stabilne, choć możliwa jest lekka dodatnia korekta rentowności obligacji długoterminowych.