"Te ostatnie dwa tygodnie dzięki wam, dzięki waszej pracy to jedna z najpiękniejszych wizytówek i promocji naszego kraju. Oczywiście w sposób szczególny za to chciałbym wam podziękować" - powiedział Brudziński podczas powiania w poniedziałek rano strażaków, którzy wrócili z akcji gaszenia pożarów w Szwecji.

Podziękował też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który - jak mówił - "jako minister finansów podjął decyzję o programie modernizacji służb mundurowych". "To, że mogliśmy dzisiaj zaprezentować światu, zaprezentować Szwecji, widok polskiego strażaka wyposażonego w odpowiedni sprzęt, wyszkolonego tak, że mamy powody do dumy, to również w dużej mierze zasługa tych, którzy znaleźli w budżecie państwa na to środki" - powiedział szef MSWiA.

Podkreślił, "że każda złotówka wydana na służby mundurowe, na Straż Pożarną, to bardzo dobrze zainwestowana złotówka". "Można powiedzieć, że środki wydane na wasze uposażenia, to są też dobrze wydatkowane i mądrze zainwestowane środki. Mam nadzieję, a nawet jestem pewien, że spotka was miła niespodzianka, gdy już po tych wszystkich radościach związanych z powrotem do domu, zerkniecie na swoje konta. Ale to też nie bierze się z powietrza, to bierze się z mądrej, roztropnej polityki finansowej, gospodarczej" - powiedział Brudziński.

Zaznaczył, że program modernizacji i doposażenia służb mundurowych będzie kontynuowany. "Mamy w osobie premiera życzliwego patrona, polityka roztropnego, który wie, że należy oszczędzać na wszystkim, ale na jednym na pewno nie należy oszczędzać: na bezpieczeństwie" - podkreślił Brudziński.

Zaznaczył, że dzięki temu, jak strażacy zaprezentowali się w Szwecji, "nie ma chyba dzisiaj w Polsce nikogo, kto uważałby, że na Straży Pożarnej, na Policji, na Straży Granicznej należy oszczędzać". "Tanie państwo nie może oznaczać państwa dziadowskiego a to, jak wy się pokazaliście, to najlepsze dowód na to, że dzisiaj Polska ma powody do tego, żeby czuć się bezpiecznie" - dodał szef MSWiA.