URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 169,38 tys. na koniec II kw. 2018 r



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 169 378 od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2018 r., podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Na koniec I kw. br. liczba ta wynosiła 154 589.

"Analiza danych zebranych na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych, wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców" - czytamy w komunikacie.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, od 2012 r. ich liczba systematycznie rosła osiągając na koniec II kw. 2018 r. łącznie 169 378 zmian sprzedawcy gazu, podano także.

"Z końcem II kw. 2018 r. 143 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 86 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa" - czytamy dalej.

(ISBnews)