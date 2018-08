Eko Export ma umowę z partnerem na pozyskiwanie mikrosfery w Kazachstanie



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Eko Export podpisał umowę o rozpoczęciu współpracy z partnerem zagranicznym działającym w Kazachstanie na pozyskiwanie mikrosfery w dwóch dużych elektrowniach należących do holdingu partnera, podała spółka.

"Współpraca będzie rozwijała się etapami:

1. bieżąca od dnia podpisania umowy, polegająca na tradycyjnym pozyskiwaniu mikrosfery na prawach wyłączności, prowadzeniu badań dotyczących właściwości fizyko-chemicznych oraz możliwych do pozyskania ilości mikrosfer we wszystkich już obecnie posiadanych elektrowniach i elektrociepłowniach, które wchodzą w skład holdingu, jak i ewentualnie następnych, które w międzyczasie zostaną zakupione;

2. budowa wspólnego zakładu w wolnej strefie ekonomicznej powiązanej z umową strategiczną w zakresie pozyskiwania mikrosfer ze wszystkich zakładów partnera" - czytamy w komunikacie.

Partner to jedna z największych firm zagranicznych działających w Kazachstanie. Tworzy on holding energetyczno - przemysłowy i jest między innymi właścicielem kilku elektrowni i elektrociepłowni. W ich ocenie, energetyka elektryczna w oparciu o zasoby kazachskiego węgla oceniana jest na minimum 50 lat działania, podano także.

"Podpisanie tak ważnej i perspektywicznej dla spółki umowy, z tak dużym partnerem, to efekt naszej wieloletniej pracy nad pionierskim sposobem pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni TEC-2 w Astanie, jak też docenienie naszej pozycji na światowym rynku mikrosfer" - podsumowano.

Eko Export S.A. jest czołowym producentem mikrosfery w Europie. Dzięki swym specyficznym cechom mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych. Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Polski. Po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport, głównie do Europy i Stanów Zjednoczonych. Od 2010 r. spółka notowana jest na głównym rynku GPW.

(ISBnews)