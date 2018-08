X-Trade Brokers odnotowało 101,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 29,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie m.in, że umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. została ważnie zawarta i obowiązywała w okresie od 9 sierpnia 2017 r. do 19 lipca 2018 r. oraz że do skutecznego rozwiązania umowy ramowej doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack, podał Trigon. >>>>

Merlin Group podpisał z Marcinem Chudy oraz ze spółką Profit M sp. z o.o. umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów spółki powstałej po przekształceniu Profit M sp. z o.o. sp.j. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, poinformowała spółka. >>>>

Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Część warunków złożonej przez Monnari Trade oferty nabycia 100% akcji Simple Creative Products od Gino Rossi wymaga uzgodnienia przed podpisaniem dokumentacji transakcyjnej, podało Monnari. >>>>

Pfleiderer Group chce skupić nie więcej niż 7 543 268 własnych akcji (stanowiących ok. 11,66% kapitału) po cenie 40 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, opublikowanego przez spółkę. >>>>

Etno Cafe rozpoczyna dzisiaj ofertę do 12 820 akcji nowej emisji serii D, z których planuje pozyskać 5 mln zł. poinformowała spółka. Oferta crowdfundingowa Etno Cafe prowadzona na platformie Crowdway.pl potrwa do 10 września. >>>>

Sygnity porozumiało się ze Skarbem Państwa - ministrem finansów w sprawie warunków ugody dotyczącej rozliczeń umów z 2013 i 2016 r., podała spółka. Kwotę kar umownych pomniejszono do ok. 9,5 mln zł z 27,2 mln zł.>>>>

Kredyt Inkaso dokonał przydziału 50 000 obligacji serii E 1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. >>>>

Jaguar Land Rover Limited (JLR) wypowiedziało umowę importerską między JLR a British Automotive Polska, wchodzącą w skład grupy kapitałowej British Automotive Holding (BAH). Zgodnie z treścią wypowiedzenia umowa, na mocy której British Automotive Polska S.A. pełni rolę generalnego importera marek Jaguar i Land Rover w Polsce, przestanie obowiązywać 1 sierpnia 2020 roku, podał BAH. >>>>

Eko Export podpisał umowę o rozpoczęciu współpracy z partnerem zagranicznym działającym w Kazachstanie na pozyskiwanie mikrosfery w dwóch dużych elektrowniach należących do holdingu partnera, podała spółka. >>>>

PKP Cargo podpisało memorandum z Zhengzhou stolicą prowincji Henan, rozpoczynający trasę Nowego Jedwabnego Szlaku, o współpracy transportowej Chiny-Europa przez Małaszewicze, poinformowała spółka. >>>>