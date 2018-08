Fundusz Enterprise Investors złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Anwimu



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Polish Enterprise Funds SCA - fundusz zarządzany przez Enterprise Investors - złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad spółką Anwim, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 1 sierpnia, sprawa jest w toku.

"Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z jego przedsiębiorcami zależnymi" - czytamy w komunikacie.

Polish Enterprise Funds SCA należy do grupy funduszy, którym doradza Enterprise Investors Corporation. Głównym celem funduszy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej - nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów spółek. Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu.

Anwim działa na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych. Działalność prowadzona jest na terytorium Polski.

