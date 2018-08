Medinice podpisał listy intencyjne dot. współpracy z dwiema chińskimi firmami



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Medinice podpisał listy intencyjne dotyczące współpracy z dwiema chińskimi firmami - Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd oraz Ensense Medical Technology, podała spółka.

"Współpraca z MicroPort Scientific Corporation oraz Ensense Medical Technology może być wielopłaszczyznowa. Podpisane listy intencyjne otworzą nam drogę do bliższej współpracy z chińskimi firmami, przybliżą nas do zdobycia dużego partnera na rynkach azjatyckich oraz pomogą nam jeszcze lepiej rozwinąć nasze projekty. Ponadto Medinice mógłby zostać potencjalnym dystrybutorem produktów chińskich firm w Polsce i Europie" - powiedział prezes i główny akcjonariusz Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

Podczas szczytu zorganizowanego w Pekinie przez Azjatyckie i Chińskie Towarzystwa Leczenia Arytmii Serca prof. Sebastian Stec - kardiolog, współzałożyciel i dyrektor ds. medycznych w Medinice zaprezentował wykłady poświęcone tematyce zabiegów ablacji bez fluoroskopii rentgenowskiej oraz prewencji powikłań przy zabiegach ablacji i leczeniu arytmii serca.

"Na konferencji wielokrotnie podkreślano rosnące znaczenie zabiegów ablacji serca bez fluoroskopii rentgenowskiej. To otwiera zgodne myślenie o erze elektrofizjologii praktycznie bez fluoroskopii. Z zaciekawieniem przyjęto nasz projekt MiniMax. Co więcej, firma MicroPort Scientific Corporation jest zainteresowana dalszym wspólnym rozwojem MiniMax - pierwszej na świecie opatentowanej elektrody do zabiegów bez fluoroskopii rentgenowskiej. Ponadto Medinice mogłoby pomóc udoskonalić system chińskiej firmy do mapowania 3D" - powiedział Stec, cytowany w komunikacie.

Medinice podkreślił, że dzięki zwiększonej liczbie pierścieni MiniMax łączy funkcje diagnostyczne (mapowanie i lokalizacja) oraz lecznicze (ablacja RF). Ze względu na wbudowany system mapowania 3D jest dostosowana do wykonywania zabiegów bez wykorzystania szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Obecnie spółka pracuje nad ostatecznym prototypem elektrody. Badania przedkliniczne na zwierzętach rozpoczną się w ciągu kilku miesięcy w Utrecht Medical Center. W lipcu Medinice podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie rozwoju MiniMax. Wartość projektu to ponad 4,7 mln zł, a kwota dofinansowania to blisko 3 mln zł.

Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd to spółka zależna od MicroPort Scientific Corporation, która jest wiodącą chińską firmą produkującą urządzenia medyczne. Jest notowana na giełdzie w Hongkongu. Jej kapitalizacja wynosi obecnie blisko 12 mld dolarów hongkońskich (ok. 6 mld zł).

Jednym z projektów Ensense Medical Technology jest mobilne EKG serca, które może przez długi czas nagrywać i analizować parametry elektrokardiologiczne pacjenta. Mobilne EKG serca Ensense Medical Technology posiada certyfikat CE, uprawniający do sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej.

W ostatnich latach chiński rynek technologii medycznych dynamicznie się rozwijał. W 2016 r. warty był 18,8 mld USD. W najbliższych latach powinien rosnąć średniorocznie o kilka procent. W 2019 r. jego wartość ma sięgnąć 24 mld USD.

Pod koniec lipca prezes Medinice Sanjeev Choudhary poinformował ISBnews, że Medinice spodziewa się, że zadebiutuje na NewConnect w ciągu kilku tygodni, a rynek ten traktuje jako etap przejściowy do wejścia na GPW.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów.

(ISBnews)