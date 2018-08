REZERWY WALUTOWE

We wtorek o godz. 14.00 NBP poda dane o rezerwach walutowych w lipcu.

WYNIKI SPÓŁEK

Na GPW trwa sezon wyników. W tym tygodniu raporty opublikują m. in. Pekao i Polenergia (w środę), Alior Bank i Netia (czwartek) oraz Agora (piątek, a także - po wcześniejszych szacunkach - PGE i Grupa Kęty (we wtorek) oraz Energa, Lotos (w czwartek).

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W ubiegłym tygodniu WIG20 spadł o 0,17 proc., a WIG zniżkował o 0,08 proc. Indeks średnich spółek mWIG40 znalazł się minimalnie pod kreską (-0,04 proc.), a sWIG80 minimalnie nad kreską (+0,05 proc.).

"W ubiegłym tygodniu kurs EUR/PLN spadł do 4,2612 (umocnienie złotego o 0,5 proc.) (...). Mimo ubiegłotygodniowego umocnienia złotego względem euro złoty osłabił się względem dolara amerykańskiego (o 0,2 proc.) i franka szwajcarskiego (o 0,2 proc.), co wynikało ze spadku kursów EUR/USD oraz EUR/CHF. Złoty zyskał natomiast względem funta brytyjskiego (o 0,5 proc.) ze względu na wzrost kursu EUR/GBP" - napisano w raporcie Credit Agricole.

"W tym tygodniu kluczowa dla kursu złotego będzie przewidziana na piątek publikacja danych o inflacji w USA. Uważamy jednak, że będzie ona neutralna dla złotego. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będzie miała także zaplanowana na środę publikacja danych o chińskim bilansie handlowym. Lekko pozytywny dla złotego może być natomiast sumaryczny wpływ danych z Niemiec (produkcja przemysłowa, zamówienia w przemyśle, bilans handlowy)" - dodano.

Zdaniem ekonomistów z PKO BP, notowania krajowych SPW powinny w tym tygodniu - w obliczu braku istotnych publikacji z krajowego rynku - podążać za wydarzeniami zagranicznymi.

Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 r. wzrosły o 2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,1 proc.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w sierpniu nie planuje przetargów sprzedaży obligacji skarbowych. Resort planuje tylko przetarg zamiany obligacji, który odbędzie się 23 sierpnia.

Firma badawcza Markit podała, że wskaźnik PMI dla Polski w lipcu na poziomie 52,9 pkt. wobec 54,2 pkt. w czerwcu i wobec prognozy 54,3 pkt.

Eryk Łon, członek RPP, uważa, że perspektywa obniżek stóp procentowych w Polsce może się niedługo stać bardziej realna, jeśli skala ochłodzenia gospodarczego na świecie będzie duża. Zaznaczył jednak, że bazowym scenariuszem pozostaje utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie.

W ubiegłym tygodniu wyniki gorsze od konsensusu PAP Biznes opublikowały: grupa mBanku oraz grupa ING Banku Śląskiego. Wyniki wyższe od konsensusu podało Asseco Business Solutions. Z kolei wyniki zgodne z konsensusem opublikowała GPW.

Pfleiderer Group ogłosił w sobotę zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 7.543.268 akcji własnych, stanowiących około 11,66 proc. kapitału, po 40 zł za jedną akcję.

PGE podniosła szacunek zysku EBITDA za I półrocze 2018 r. o 98 mln zł do ok. 3.675 mln zł, a zysku netto j.d. - o 79 mln zł do ok. 1.281 mln zł. Zmiana szacunków wynika ze zmiany sposobu ujęcia kosztów dotyczących uprawnień do emisji CO2.

Tauron szacuje, że miał w drugim kwartale 2018 roku 895 mln zł EBITDA i 73 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 4.377 mln zł. Zgodnie z szacunkami, strata netto w tym okresie wyniosła 74 mln zł, a strata brutto 73 mln zł.

Skonsolidowane przychody CCC ze sprzedaży w lipcu 2018 roku wyniosły 402,7 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 30 proc. Narastająco od stycznia przychody grupy wyniosły 2.429,6 mln zł, więcej rdr o 13 proc. (PAP Biznes)