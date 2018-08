„Rozpatrujemy obecnie wariant zamknięcia połączeń kolejowych z Rosją” - powiedział Omelan w rozmowie ze stacją telewizyjną 1+1.

Media przypominają, że w 2017 roku najbardziej rentownym połączeniem kolejowym był pociąg Kijów-Moskwa. Średnie zapełnienie wagonów na tej trasie wyniosło 77 procent i przyniosło ukraińskim kolejom państwowym Ukrzaliznycia 154 mln hrywien dochodu (ok. 20,9 mln złotych).

Połączenia lotnicze z Rosją Ukraina wstrzymała w październiku 2015 roku. We wrześniu tego samego roku rząd w Kijowie zawiadomił o wprowadzeniu zakazu lotów dla ok. 20 rosyjskich inii lotniczych, które znalazły się na ogłoszonej przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy liście osób i instytucji objętych sankcjami. Dotknęły one m.in. głównego rosyjskiego przewoźnika, Aerofłot, oraz kompanię Transaero.

Między Ukrainą a Rosją od 2014 roku trwa konflikt, wywołany dokonaną przez Rosjan aneksją Krymu. Moskwa wspiera także prorosyjskich separatystów, którzy zajęli w 2014 roku część obwodu donieckiego i ługańskiego, proklamując tam dwie tzw. republiki ludowe, doniecką i ługańską.

