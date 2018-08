Oferta konsorcjum Torpolu na prace w Gdyni najkorzystniejsza dla PKP PLK



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Torpolu oraz PUT Intercor, warta ok. 1 498,8 mln zł netto (tj. ok. 1 843,6 mln zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Torpol. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%.

Wcześniej, 28 czerwca, spółka podała, że cena oferty przekracza środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą 1 112,9 mln zł brutto.

"Emitent powziął w dniu 6 sierpnia br. informację, że po uwzględnieniu przez inwestora wszystkich kryterium oceny oraz przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, oferta złożona przez konsorcjum z udziałem emitenta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny tj. całkowitej ceny brutto (waga 60%), terminu realizacji (waga 30%) oraz doświadczenia personelu wykonawcy (waga 10%)" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji robót budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na koniec września 2020 r. Spółka będzie informowała w trybie kolejnego raportu bieżącego o dalszych istotnych etapach związanych z ww. postępowaniem, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)