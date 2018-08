Przychody Grupy Redan spadły o 2% r: r do ok. 49 mln zł w lipcu



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 49 mln i była 2% niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy wyniosła ok. 322 mln zł i była niższa o ok. 1% w skali roku, podał Redan.

"Na rynku modowym sprzedaż towarów w lipcu 2018 r. wyniosła ok. 23 mln zł i była wyższa o ok. 26% porównując do lipca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 131 mln zł i była ok. 1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w lipcu 2018 wyniosły 3,1 mln zł co oznacza wzrost o 14% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 19,1 mln zł i była 6% wyższa w skali roku.

Redan podał, że w segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w lipcu 2018 r. wyniósł ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w skali roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 191 mln zł i była niższa o ok. 3% r/r.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm24.pl w lipcu 2018 wyniosły ok. 0,4 mln zł co oznacza spadek o 40% w stosunku do lipca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż dyskontowego sklepu internetowego wyniosła ok. 4,0 mln zł i była niższa o ok. 15% w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego" - podano także.

Spółka wskazała, że podstawowym czynnikiem, który w negatywny sposób wpłynął na osiągnięte przychody w segmencie dyskontowym, były odczuwalne deficyty w obszarze zapasu w sklepach.

"Zbyt mała dostępność dla klienta oferty letniej, mogącej efektywnie konkurować z ofertą wyprzedażową sieci sklepów modowych, bezpośrednio i negatywnie przełożyła się na niski poziom sprzedaży w lipcu. Najistotniejszą przyczyną niedostatecznego zatowarowania sklepów są wykorzystane w pełni limity kredytu kupieckiego. Po sfinalizowaniu procesu dokapitalizowania spółki TXM SA co powinno nastąpić w sierpniu br., nastąpi zwolnienie limitów u kluczowych dostawców. To pozwoli stopniowo na skuteczne zapewnienie atrakcyjnej oferty dla klientów, a tym samym odbudowanie poziomu sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec lipca 2018 wyniosła 140,3 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 1% w odniesieniu do lipca 2017. Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lipca 2018 wyniosła 36,3 tys. m2, tj. była na poziomie o 5% niższym r/r. Sieć TXM na koniec lipca składała się z 389 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,1 tys. m2, która była o ok. 0,4% wyższa niż na koniec lipca 2017.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)