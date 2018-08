BGKN podpisał umowę na projekt warszawskiego osiedla w ramach Mieszkania plus (krótka)

Źródło: PAP

BGK Nieruchomości podpisał umowę na opracowanie projektu osiedla przy ul. Karczunkowskiej w Warszawie w ramach Mieszkania plus - poinformował we wtorek BGKN. Dodał, że na ok. 15 ha działce powstanie osiedle, na którym znajdzie się ok. 2,7 tys. mieszkań. Budowa ma ruszyć wiosną 2019 r.