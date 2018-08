Ceny energii elektrycznej i gazu w UE mogą się różnić w zależności od podaży i popytu w danym momencie, kosztów sieci i warunków pogodowych. Spośród 24 państw członkowskich, które dostarczyły Eurostatowi dane, ceny energii elektrycznej za kilowatogodzinę w gospodarstwach domowych wahały się w granicach od 10 eurocentów (Bułgaria) do 28 eurocentów (Belgia).

W zdecydowanej większości krajów wahały się w granicach od 10 do 20 eurocentów za kilowatogodzinę.

W Polsce było to 15 eurocentów. Porównywalne ceny jak nad Wisłą, choć nieco niższe, były w Czechach i na Słowacji. Nieco wyższe, przekraczające 15 eurocentów, w Holandii i Luksemburgu.

Eurostat podał również ceny gazu ziemnego w gospodarstwach domowych państw UE.

Ceny za kilowatogodzinę błękitnego paliwa były niższe niż ceny energii elektrycznej. W ubiegłym roku wahały się w granicach od 3 eurocentów (Rumunia) do 12 eurocentów (Szwecja). W większości z 21 państw członkowskich, które dostarczyły do biura statystycznego UE dane, cena ta nie przekraczała 8 eurocentów za kilowatogodzinę. W Polsce było to nieco poniżej 5 eurocentów.