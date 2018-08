Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 2,85% m: m do 953,41 pkt w lipcu



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) wzrósł o 2,85% m/m do 953,41 punktów w lipcu br., podała firma DSR.

"W tym czasie większość spółek notowanych na GPW osiągnęło dużo lepsze wyniki. Przyczyn takiego stanu rzeczy eksperci doszukują się w znacznym ochłodzeniu nastrojów, jakie zapanował wśród menedżerów logistyki największych producentów. Spadek indeksu PMI zanotowała cała strefa euro" - czytamy w komunikacie.

Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 7,2% w lipcu. Za sporą jego część odpowiadają największe spółki z indeksu WIG20, który w minionym miesiącu wzrósł o 7,8%. Znacznie gorzej poradziły sobie małe i średnie spółki, które stanowią najliczniejszą grupę spółek w indeksie GIP60. Wzrosły one zaledwie o 2,8% m/m (sWIG80) i 2,9% m/m (mWIG40), wskazała firma.

Podkreślono także fakt, że pod koniec czerwca zanotowano rekordowo niski odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI), kiedy odsetek pesymistycznych prognoz sięgnął 62,2%, a sam indeks liczony jako różnica pozytywnych i negatywnych prognoz wyniósł minus 42,1 pkt.

"Tak złych nastrojów nad Wisłą nie było od dawna, dlatego niesatysfakcjonujący wzrost Giełdowego Indeksu Produkcji nie powinien nikogo dziwić. Stara giełdowa maksyma mówi, że warto kupować strach i sprzedawać euforię. Po raz kolejny stosując się do niej, można było osiągnąć realne zyski" - skomentował Maciej Zaręba z firmy DSR, cytowany w komunikacie.

Ponad połowa spółek (31) w portfelu GIP60 zanotowała wzrost kapitalizacji rynkowej, 25 spółek odnotowało spadek, a cztery spółki zakończyły lipiec z identyczną wartością jak na koniec czerwca.

"W przekroju branżowym najlepiej poradziły sobie producenci motoryzacji z medianą powyżej 10%, głównie za sprawą spółki Ursus, której wycena wzrosła w lipcu o ponad jedną piątą. Nieco gorzej wypadli projektanci i dystrybutorzy odzieży, dla których mediana lipcowych stóp zwrotu wyniosła 5,77% m/m. Dobrze pierwszy miesiąc wakacji powinni wspominać inwestorzy mający w portfelu akcje spółek farmaceutycznych (mediana równa 3,94%) i producentów tworzyw sztucznych (mediana 1,65%). Wzrosty dla pozostałych branż nie przekraczała 1%. Dwie natomiast wypracowały medianę lipcowych stóp zwrotu poniżej zera, były to spółki z przemysłu lekkiego (-1,16%) oraz producenci wyrobów drewnianych (-2,84%)" - czytamy dalej.

Największą miesięczną stopę zwrotu odnotował Bioton (30,9%). Na drugim miejscu znalazł się Apator (26,1%), a na trzecim Ursus (23,8%).

Na przeciwległym biegunie lipcowego rankingu GIP60 znalazł się Kopex, który stracił w lipcu ponad połowę swojej wartości.

DSR zwróciła uwagę na czynniki takie, jak wycena Apple Inc. powyżej 1 bln USD jako pierwszej spółki na świecie oraz trwająca budowa Jeddah Tower, który po raz pierwszy w historii ma przekroczyć wysokość 1000 m.

"Oczywiście nie można wyciągać z powyższego zlepku kilku pozornie niezwiązanych ze sobą faktów zbyt daleko idących wniosków, ale myślę, że dobrym podsumowaniem wspomnianych zagrożeń będzie raport Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF), z którego wynika, że globalny dług jest już warto ćwierć biliarda dolarów amerykańskich, co stanowi już ponad 300% światowego PKB" - podsumował Zaręba

