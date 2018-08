Decyzję o wypłacie środków podjął Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), na którego czele stoi Klaus Regling. Wypłata została zatwierdzona wcześniej przez ministrów finansów strefy euro na spotkaniu w Luksemburgu 22 czerwca.

9,5 mld euro zostanie przeznaczonych na rezerwę gotówkową Grecji, a 5,5 mld euro na obsługę greckiego długu. Po wypłacie rezerwa gotówkowa Aten wyniesie ok. 24 mld euro. Taki bufor ma zapewnić łagodne wejście Grecji na rynek, gdzie kraj ten będzie pożyczać środki już na zasadach komercyjnych.

Rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała we wtorek, że Komisja cieszy się z decyzji EMS, dotyczącej wypłaty 15 mld euro transzy dla Grecji. Jak dodała, jest to dowodem na to, że Ateny wypełniły zobowiązania, dotyczące wypłaty środków, podejmując znaczące reformy.

Grecja ma oficjalnie opuścić kuratelę swoich wierzycieli - strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) - 20 sierpnia i rozpocząć finansowanie na rynku, po kilku latach głębokiej recesji i trzech programach pomocowych.

W ramach obecnego trzeciego programu pomocowego, który został uzgodniony w dramatycznych okolicznościach w 2015 roku, zarezerwowano dla kraju 86 mld euro, ale do greckiego rządu trafiło - biorąc pod uwagę ostatnią transzę 15 mld euro - łącznie 61,9 mld euro.

W ciągu ośmiu lat Grecja skorzystała z ponad 273 mld euro pomocy ze strony swoich wierzycieli, strefy euro i MFW podczas trzech programów pomocowych. Europejscy partnerzy wypłacili z tego 241,6 mld euro, a MFW - 32,1 mld euro.

W zamian za to Grecy zostali zmuszeni do wdrożenia wielu reform, często bolesnych, porządkujących ich finanse publiczne.

Grecja 20 sierpnia wraz z zakończeniem programu dołączy tym samym do Irlandii, Hiszpanii, Cypru i Portugalii, które również były objęte pomocą międzynarodowych kredytodawców po kryzysie, ale nieporównywalnie szybciej udało się im wyjść na prostą.

