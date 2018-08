Do 2021 r. fabryka ograniczy zużycie węgla o 60 proc., a najpóźniej do 2030 r., po zakończeniu programu, fabryka całkowicie przejdzie na ogrzewanie gazowe.

"Celem inwestycji Michelin jest uruchomienie na potrzeby olsztyńskiej fabryki opon nowego przyjaznego dla środowiska źródła energii, które będzie zgodne z zapowiadanymi surowszymi europejskimi normami ochrony środowiska. Nowa ciepłownia gazowa ograniczy, a w przyszłości całkowicie wyeliminuje funkcjonujące na terenie fabryki węglowe źródła energii" - powiedział we wtorek podczas wmurowania aktu inauguracyjnego pod budowę ciepłowni gazowej prezes Michelin Polska Jarosław Michalak.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że fabryka funkcjonująca w przemyśle ciężkim taka jak Michelin jest przyjazna środowisku. "Jako lider w regionie wyznaczacie nowe trendy w ochronie środowiska i w rozwoju technologii. Będziecie świetnym przykładem dla innych"- dodał.

Marszałek województwa Gustaw Brzezin ocenił, że Michelin jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o aspekt środowiskowy. "Warmia i Mazury jest regionem cennym nie tylko pod względem turystycznym ale lokują się tu także inwestycje, co widzimy na przykładzie renomowanego światowego koncernu. Pokazując przykład Michelin Polska nie ma wątpliwości, że są tu warunki do rozwoju przemysłu bezpiecznego dla środowiska" - dodał.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przypomniał, że Michelin od początku informował olsztyński samorząd o konieczności przejścia fabryki na zasilanie ekologiczną energią i zaprzestania dostaw energii cieplnej dla części mieszkańców Olsztyna.

Podkreślił, że miasto chcąc zapewnić ciągłość dostaw energii, modernizuje ciepłownię w Kortowie m.in. poprzez budowę kotła na biomasę za 40 mln zł. Trwa także postępowanie ws. budowy nowej elektrociepłowni zasilanej gazem i paliwem alternatywnym z odpadów komunalnych. W październiku przewidziane jest otwarcie ofert od zainteresowanych firm - podał prezydent.

Inwestycja Michelina będzie realizowana w kilku etapach. Pierwszy z nich to budowa nowej ciepłowni gazowej, która zacznie produkcję ciepła w końcu 2019 r. Na terenie fabryki powstanie też nowy gazociąg o łącznej długości 3 km. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach szerszego programu Michelin Polska, który ma na celu spełnienie przyszłych bardziej restrykcyjnych europejskich norm środowiskowych- podała fabryka.

Już w 2021 r. fabryka ograniczy zużycie węgla o 60 proc., a po zakończeniu programu modernizacji ok. 2030 roku i po całkowitym przejściu na gaz fabryka zredukuje emisję CO2 oraz zminimalizuje emisję siarki i azotu.

Za dwa lata fabryka Michelin przestanie dostarczać ciepło do sieci miejskiej w Olsztynie. Władze miasta zostały poinformowane o planach Michelin kilka lat temu. Po wspólnych ustaleniach z samorządem i kilku przesunięciach terminu otwarcia nowej ciepłowni oraz po uwzględnieniu wymogów prawnych i środowiskowych ostateczną datę zaprzestania dostarczania ciepła do miasta wyznaczono na koniec roku 2020. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka