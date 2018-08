WIG20 wzrósł we wtorek na zamknięciu o 0,36 proc. do 2.304 pkt. i znalazł się 9,8 proc. powyżej dołka z końca czerwca. WIG zwyżkował o 0,41 proc. do 59.950 pkt., mWIG40 zyskał 0,16 proc. i wyniósł 4.308 pkt., a sWIG80 zniżkował o 0,16 proc.

Na zachodnich parkietach ok. godz. 17.00 CAC i FTSE rosły o 1,1 proc., a DAX zwyżkował o 0,7 proc.

"Stoimy w miejscu, jesteśmy w ramach kilkudniowej, krótkoterminowej korekty (po wcześniejszych wzrostach - PAP). Jak na razie nieco więcej przemawia za jej kontynuacją, natomiast nie ma w tej chwili jakichś silnych sygnałów sprzedaży. Z kolei potwierdzeniem powrotu wzrostów będzie dopiero przełamanie lokalnego maksimum z końca lipca" - powiedział Przemysław Smoliński, analityk z DM PKO BP.

Obroty na GPW wyniosły we wtorek 586 mln zł, z czego 424 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów było PKO BP (79,9 mln zł), którego kurs zniżkował o 0,1 proc.

Wśród blue chipów wzrostom przewodził CD Projekt, którego akcje zdrożały o 3,5 proc. do 205,6 zł. Notowania spółki znajdują się 5,5 proc. poniżej szczytu z 27 lipca, kiedy wzrosły do 217,6 zł.

Na drugim miejscu znalazły się KGHM i PGNiG, których kursy zwyżkowały o 2,7 proc.

Wśród spółek z mWIG40 najmocniej zniżkowały notowania Medicalgorithmics (-4,3 proc.) oraz Livechatu (-3,9 proc.). Kurs Medicalgorithmics spadł do 95,2 zł i znalazł się na najniższym poziomie od października 2013 r.