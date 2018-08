"Zarząd banku niniejszym informuje, że banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie zarządu Pekao pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao" - napisano w komunikacie.

Dodano, że jednocześnie Pekao pozostaje otwarty na "opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej strategii, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy".

W październiku 2017 roku Pekao i Alior Bank poinformowały, że przeanalizują możliwości współpracy. W tym celu banki podpisały list intencyjny dotyczący wstępnych analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów.

