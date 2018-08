Pierwszą "gwiazdkę" generalską - stopień generała brygady - mają uzyskać pułkownicy: Robert Drozd (szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia w Sztabie Generalnym WP), Karol Dymanowski (dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON), Dariusz Pluta (szef Inspektoratu Uzbrojenia), Dariusz Ryczkowski (dyrektor Departamentu Infrastruktury MON) oraz Piotr Trytek (dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie).

Na stopień generała dywizji, awansowani zostali generałowie brygady: Maciej Jabłoński (Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej), Dariusz Łukowski (szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych), Tadeusz Mikutel (zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych), Wiesław Kukuła (dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz Tomasz Piotrowski (szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych).

Ponadto w Marynarce Wojennej na stopień wiceadmirała, (odpowiadającego generałowi dywizji w Wojskach Lądowych) ma zostać awansowany kontradmirał Jerzy Krzysztof Jaworski (dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego).

Prezydent wręczy awanse generalskie w dniu święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie 1920 roku. W tym roku prezydent wręczał awanse również 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Szef BBN Paweł Soloch mówił w ubiegły piątek, że nominacje wręczone 15 sierpnia będą miały związek z przeprowadzaną reformą systemu kierowania i dowodzenia armią, która zakłada m.in. zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego i przywrócenia mu kompetencji dowódczych.

O projekcie wprowadzającym zmiany w systemie kierowania i dowodzenia armią, przygotowanym przez MON we współpracy z BBN i w konsultacjach z prezydentem, poinformowali pod koniec maja prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak. Projekt nowelizacji ustaw o urzędzie ministra obrony i o powszechnym obowiązku obrony RP został przyjęty przez rząd na początku lipca, a w połowie lipca trafił do Sejmu.

Według projektu, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, podlegają mu dowódcy generalny i operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania, kiedy także one zostaną podporządkowane szefowi Sztabu.

Określany jako "mały SKiD" projekt nowelizacji ustaw o urzędzie ministra obrony i o powszechnym obowiązku obrony RP to pierwszy etap zmian struktury dowódczej; nie nakreśla ostatecznej wersji systemu kierowania i dowodzenia. W dalszej perspektywie zapowiedziano przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, które zlikwidowała reforma wprowadzona w 2014 r.

Zmiana wprowadzonej wtedy struktury była jedną z pierwszych zapowiedzi Antoniego Macierewicza po objęciu przezeń stanowiska szefa MON w 2015 r. Ośrodek prezydencki zgadzał się z MON w kwestii przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, różnice dotyczyły natomiast prerogatyw prezydenta i samej struktury dowódczej.

Brak uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada 2017 r. W styczniu br., po objęciu funkcji szefa MON przez Mariusza Błaszczaka, ośrodek prezydencki i resort obrony zadeklarowały szybkie przedstawienie propozycji zmian.

Stopnie generalskie, zgodnie z konstytucją, nadaje prezydent na wniosek ministra obrony narodowej. (PAP)

autor: Maciej Zubel