"Według ostatnich dostępnych danych Eurostatu 44% młodych Polaków i 17% małżeństw w wieku 25-35 lat nie zakłada własnego gospodarstwa domowego. Nie mając zdolności kredytowej, nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego M, a wynajęcie mieszkania przy niskich zarobkach też bywa wyzwaniem. W takiej sytuacji łatwiej przychodzi im wydawanie pieniędzy na bieżące potrzeby i rzeczy, które niekoniecznie są niezbędne do życia, ale sprawiają, że żyje się łatwiej i przyjemniej. Nawet za cenę zadłużenia" - czytamy w komunikacie.



Zadłużenia w grupie wiekowej 31-35 dotyczą 31-35 trafiające do windykacji to meble, telewizory, laptopy, sprzęt AGD, skutery i motocykle. Polacy zadłużają się także na przyjęcia komunijne dla dzieci, zagraniczne wczasy, rowery dla pociech, usługi stomatologiczne.



"W młodszym przedziale wiekowym 25-30 lat dominują bowiem zakupy sprzętu elektronicznego, jak smartfony i tablety, obowiązkowo z najwyższej półki. Młodzi Polacy decydują się na zakupy ratalne lub zaciągają kredyty konsumpcyjne w bankach. Są to kwoty od 2,5 do nawet 5 tys. zł. Potem dobierają kolejne tysiąc złotych, a następnie jeszcze 2 tysiące na kino domowe czy sprzęt audio" - czytamy dalej.



Wśród dłużników pomiędzy 25 a 35 rokiem życia 73% stanową mężczyźni - i są winni wierzycielom 4,7 mld zł, co oznacza średnio 11,5 tys. zł na osobę. Kobiety (27% dłużników) zalegają ze spłatą 1,7 mld zł. Ich zobowiązania wynoszą średnio 8 tys. zł.



"Spłata zobowiązań zaczyna ich przerastać. Problem ten szczególnie wyraźnie widać wśród 35-latków. Z pokolenia Y to oni są najbardziej zadłużeni. Mają do oddania 1,14 mld zł. Ich średni dług wynosi prawie 16 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że część tych osób ma na koncie także kredyt na mieszkanie lub samochód, a więc są mocno obciążone. Najmniej zaległości mają natomiast stojący u progu dorosłości 25-latkowie. Ich zobowiązania notowane w naszej bazie danych wynoszą 'tylko' 189 mln zł, a średnie zadłużenie to 4,6 tys. zł" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Najbardziej zadłużeni, według statystyk KRD, są mieszkańcy województwa śląskiego, którzy w wieku są zadłużeni na 945 mln zł (w wieku 25-35 lat), następnie mieszkańcy województwa mazowieckiego z kwotą ponad 805 mln zł, a za nimi Dolnoślązacy z sumą 666 mln zł.



Najmniej zadłużeni są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy mają do oddania 130 mln zł.



Rekordzistą w bazie danych KRD jest 31-letni mężczyzna, który ma 2 zobowiązania wobec jednego z sądów okręgowych o łącznej wartości ponad 6 mln zł.

