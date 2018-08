PGE nadal przewiduje spadek EBITDA w energetyce konwenc. i obrocie w 2018 r.



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje, że spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej (w tym w nabytych aktywach) i w obrocie, umiarkowanego wzrostu w dystrybucji i stabilnej sytuacji w energetyce odnawialnej w 2018 r., podała spółka.

Na sytuację w segmencie energetyki konwencjonalnej wpływ będą miały następujące czynniki:

- zrealizowana średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 174-176 zł/MWh,

- zakończenie rozliczeń rekompensat KDT (w 2017 przychody i EBITDA z tytułu KDT wyniosły ok. 1,28 mld zł),

- nieznacznie niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie,

- ceny węgla w 2018 roku wyższe do ok. 10% w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów,

- alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 12 mln ton w porównaniu do ok. 15 mln ton w 2017r., wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji z powodu wzrostu notowań r/r,

- kontynuacja programów optymalizacyjnych, podano w prezentacji wynikowej.

W przypadku aktywów nabytych od EDF Polska, istotnym czynnikiem jest wzrost cen węgla nie w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło na 2018 rok ze względu na charakter i formułę taryf, a także korekta przychodów KDT w EC Zielona Góra w wysokości -97 mln zł (wzrost prognozy ścieżek cenowych energii el. do 2024 r.).

W energetyce odnawialnej kluczowy będzie wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych i spadek kosztów z tytułu podatku od nieruchomości po zmianie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, widoczny w wynikach I półrocza 2018.

Czynnikiem oddziałującym na segment obrotu będzie wzrost presji na marżę jednostkową związany ze wzrostem cen na rynku hurtowym (w szczególności rynku spot).

Z kolei dla dystrybucji główne czynniki to:

- wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,26 mld zł w taryfie na 2018 rok, oraz dodatkowo ok. 120 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI),

- średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 rok ustalony na 6,015%, podczas gdy za 2017 rok wynosił 5,63% (przed opodatkowaniem),

- kontynuacja programów optymalizacyjnych.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)