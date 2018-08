W środę w Warszawie ogłoszono pierwszy konkurs na projekt osiedla budowanego z prefabrykatów w ramach programu Mieszkanie plus.

"Jestem głęboko przekonany, że przyszłością budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest prefabrykacja, bo ona jest po prostu mniej pracochłonna" - stwierdził wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jego zdaniem "przy dzisiejszych kosztach związanych z dostępnością pracy i wyrobów budowlanych trzeba szukać technologii, które są dużo mniej kosztowne pod tymi względami".

"Jednak, by budować w taki sposób - mniejszym kosztem - potrzeba skali. Tylko my jako państwo możemy zagwarantować taką skalę inwestycji mieszkaniowych, która otworzy rynek w Polsce na nowe rozwiązania technologiczne. Bez udziału państwa byłoby to niemożliwe" - dodał.

Zdaniem wiceszefa MIiR stosowanie "na dużą skalę takich technologii przy budowie kilkudziesięciu tysięcy mieszkań oznaczałoby rozproszenie tych biznesów w wielu miastach Polski i rentę lokalizacyjną, czyli ograniczenie kosztów, np. transportu gotowych produktów, nie tylko dla nas jako inwestorów, ale także dla tych, którzy będą mogli z takiej oferty prefabrykacji korzystać".

"Docelowo przygotujemy mapę takich fabryk. Może być ich nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt. To już kwestia zapotrzebowania i rynkowego prawa podaży i popytu" - zapowiedział Soboń.

