Aplikacja jest szczególnie popularna wśród osób szukających miejsc z dala od największych miast w Japonii. Nagato, położone na południowym krańcu wyspy Honsiu, w 2017 roku odnotowało ponad milion odwiedzających. To 36 razy więcej, niż trzy lata temu. Po tym, jak CNN umieściło Nagato na liście 31 najbardziej malowniczych miejsc w Japonii, Instagram został zalany zdjęciami lokalnej świątyni.

Jak podaje Bloomberg, to właśnie Instagram jest jedną z najpopularniejszych aplikacji w Japonii. Liczba użytkowników na lokalnym rynku zwiększyła się ponad dwukrotnie, osiągając ponad 20 milionów, w ciągu ostatnich dwóch lat. Platforma udostępniania zdjęć, która należy do Facebooka, służy jako podpowiedź, co jeść, nosić i podróżować. Istnieje nawet fraza „Insta-bae”, czyli „warte Instagrama” – weszła ona do japońskiego słownika.

Urzędnicy w Nagato przyznali, że byli zdziwieni na widok turystów w każdym wieku odwiedzających góry, aby tylko sfotografować tamtejszą świątynię. Wielka liczba odwiedzających doprowadziła nawet do czterogodzinnych korków. „W kwietniu poszerzyliśmy drogi, zbudowaliśmy toalety i zwiększyliśmy parking z 24 do ponad 100 miejsc” – dodała Erika Watanabe z działu turystyki w Nagato.

Wielu odwiedzających przybyło z zagranicy. Świątynia odnotowała 27 obcych walut w skrzynce na ofiary. „Zagraniczni podróżni korzystają właśnie z Instagrama zamiast przewodników. Zmienia się styl podróżowania, każdy chce, by jego wycieczka była oryginalna” – twierdzi Koki Miyashita z Samurai Meetups, organizacji non-profit specjalizującej się w branży turystycznej w Japonii.

Instagram współpracował z Narodową Organizacją Turystyki w Japonii w zeszłym roku, wprowadzając nowy hashtag, #UnknownJapan, dzięki któremu ponad 5 milionów zagranicznych gości udostępniło posty.

Według Japońskiej Agencji Turystycznej wydatki zagraniczne na turysty wzrosły czterokrotnie od 2010 r. – do średnio 150 000 jenów na osobę. Liczba odwiedzających z zagranicy osiągnęła rekordowy poziom w zeszłym roku – 28,7 miliona osób. Wraz z nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi w 2020 roku będzie ich jeszcze więcej.

