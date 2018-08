Poniżej notowania z godz. 9.49

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3485,11 -0,24 0,46 0,71 0,48 -0,54 DAX Niemcy 12631,59 -0,02 0,68 0,70 3,93 -2,21 FTSE 100 W.Brytania 7731,96 -0,57 2,06 0,57 3,12 0,57 CAC 40 Francja 5480,17 -0,39 0,35 1,52 6,50 3,15 IBEX 35 Hiszpania 9714,20 -0,34 0,16 -2,14 -8,32 -3,28 FTSE MIB Włochy 21702,52 -0,40 1,34 -1,50 -0,67 -0,69

W ujęciu sektorowym najmocniej zniżkują spółki energetyczne, a wzrosty notuje jedynie sektor dóbr wyższego rzędu.

EUR/USD idzie w dół o 0,1 proc. do 1,1588, a funt osłabia się do euro o 0,15 proc, a GBP/EUR wciąż oscyluje blisko 9-miesięcznego minimum (w czwartek rano będąc na poziomie ok. 1,1094)

Na rynku walutowym lekko umacnia się dolar. Względem koszyka USD zyskuje 0,2 proc.

Rentowności 10-letnich Treasuries, bundów oraz benchmarków brytyjskich i francuskich spadają po ok. 2 pb.

Dochodowość włoskiej dziesięciolatki zwyżkuje natomiast o ok. 4 pb, po kolejnych doniesieniach o rozdźwięku między włoskim premierem G.Conte i liderami koalicyjnych partii, Luigim di Maio i Matteo Salvinim w kwestii budżetu. W czwartek la Repubblica podała ponadto, że Conte miał przedstawić liderom partii rządzących pięcioletni plan pełnej implementacji obietnic wyborczych, takich jak podatek liniowy i obniżenie wieku emerytalnego.

W czwartek poznamy szereg odczytów PPI z USA.

Na czwartek zapowiedziano również premierę nowego smartfona Galaxy Note. Przed prezentacją walory Samsunga drożeją o 0,2 proc.

Po lekkich porannych zwyżkach cen, ropa wróciła na ścieżkę przecen, a baryłki WTI i Brenta tanieją po ok. 0,3 proc., po środowych spadkach cen rzędu ponad 3 proc.

NOWE SANKCJE USA, TYM RAZEM NA ROSJĘ

USA nałożą nowe sankcje na Rosję w związku z wykazaniem, iż Moskwa użyła środka paralityczno-drgawkowego przeciwko byłemu rosyjskiemu agentowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce w Wielkiej Brytanii - przekazała w środę w nocy rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert.

Amerykańskie sankcje wejdą w życie 22 sierpnia lub w okolicy tej daty.

Ich pierwsza transza ma dotyczyć "zakazu zezwoleń na eksport" do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego - podała telewizja NBC. Jeśli Moskwa nie przedstawi zapewnień, że nie użyje broni chemicznej w przyszłości i nie zgodzi się na inspekcje ONZ, to w trzy miesiące później wprowadzona zostanie druga transza sankcji.

Inwestorzy wciąż dyskontują też środową "rundę" wzajemnego nakładania ceł między USA i Chinami.

W środę podano, że Stany Zjednoczone od 23 sierpnia pobierać będą 25-proc. cła, nałożone na kolejną transzę chińskich towarów o wartości 16 mld USD. Bariery obejmą 279 kategorii produktów, w tym motocykle, turbiny parowe, czy wagony kolejowe.

Chiny odpowiedziały cłami na dodatkowe 16 mld USD amerykańskich produktów. Cła mają wejść w życie również 23 sierpnia. Ministerstwo Finansów Chin wśród towarów do oclenia wymieniło m.in. ropę, węgiel, chemikalia oraz sprzęt medyczny.

ODCZYTY INFLACJI W CHINACH MINIMALNIE POWYŻEJ KONSENSUSU

Analitycy, po czwartkowych odczytach inflacyjnych w Chinach, wskazują na wciąż istotną presję inflacyjną w chińskiej gospodarce.

Ceny konsumpcyjne w Chinach wzrosły w lipcu o 2,1 proc. rdr. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,0 proc. wobec wzrostu o 1,9 proc. miesiąc wcześniej.

Ceny producenta PPI wzrosły zaś w VII rdr o 4,6 proc., po wzroście poprzednio o 4,7 proc. - wynika z danych statystycznych. Analitycy spodziewali się wzrostu PPI o 4,5 proc.

SPÓR MIĘDZY KANADĄ A ARABIĄ SAUDYJSKĄ BEZ PRZEŁOŻENIA NA ROPĘ

Zaostrza się konflikt dyplomatyczny między Kanadą i Arabią Saudyjską, ale w czwartek saudyjskie ministerstwo energii zapewniło, że spór nie przełoży się na dwustronny handel ropą naftową.

"Obecny kryzys dyplomatyczny pomiędzy Arabią Saudyjską a Kanadą w żaden sposób nie wpłynie na relacje Saudi Aramco (państwowego koncernu paliwowego - PAP) z klientami w Kanadzie" - zapewnił minister w oświadczeniu.

W czwartek premier Kanady Justin Trudeau podtrzymał stanowisko rządu, wyrażające potępienie dla aresztowań aktywistów w Arabii Saudyjskiej. Zdaniem rządu saudyjskiego, krytyka ze strony Kanady stanowi pogwałcenie suwerenności Arabii Saudyjskiej.

KOLEJNE PODWYŻKI STÓP PROC. KONIECZNIE - BARKIN, FED

Rzadko wypowiadający się publicznie Thomas Barkin z Fed Richmond (posiadający prawo głosu w FOMC) stwierdził w środę po południu, że dalsze podwyżki stóp proc. w USA są konieczne ze względu na konieczność normalizacji polityki pieniężnej.

"Trudno byłoby wysunąć argument, że stopy powinny być tak niskie jak obecnie, gdy bezrobocie jest takie niskie, a inflacja jest na zdrowym poziomie" - powiedział w środę po południu Barkin.