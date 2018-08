T-Mobile Polska miał 1,57 mld zł przychodów i 432 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - T-Mobile Polska miał 1 566 mln zł skonsolidowanych przychodów całkowitych (spadek o 1,8% r/r) i 432 mln zł EBITDA (spadek o 17,7% r/r) w II kw. 2018 r., podał operator. T-Mobile obsługiwał 10,609 mln klientów na koniec II kw. br.

"W drugim kwartale tego roku operator uzyskał przychody w wysokości 1 566 mln zł (spadek o 1,8% rok do roku powodowany regulacją RLAH), a w całym pierwszym półroczu 2018 r. 3 135 mln zł, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu z pierwszą połową 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA w II kwartale tego roku wyniósł 432 mln zł, a w całym I półroczu 2018 r. 834 mln zł. W porównaniu do II kwartału ub.r. EBITDA zmalała o 17,7%, a w całej I połowie 2018 - o 12,9% r/r, za co w znacznym stopniu odpowiedzialne były niższe przychody i wyższe koszty odzwierciedlające wpływ regulacji Roam Like at Home (RLAH). Bez uwzględniania tego negatywnego wpływu wynik EBITDA w I półroczu 2018 roku spadł o 4,6%, podkreślił operator.

"Wynik EBITDA to w dużej mierze krótkookresowy efekt wzrostu kosztów pośrednich, jakimi są inwestycje w rozbudowę i rewitalizację sieci sprzedaży czy poprawę jakości obsługi klienta. […] Zakończenie projektów inwestycyjnych zwiększy naszą efektywność kosztową, co wraz ze stabilnymi przychodami i dobrym wynikiem operacyjnym pozwala oczekiwać polepszenia wyników w kolejnych kwartałach" - powiedział CFO TMobile Polska Juraj Andras, cytowany w komunikacie.

W ciągu roku TMobile pozyskał 358 tysięcy klientów, z czego 100 tysięcy w samym II kwartale 2018 r.

"Dobre wyniki operacyjne firmy wspiera stale rosnąca satysfakcja klientów, co ma swoje odzwierciedlenie w pozytywnym bilansie przenoszenia numerów i najniższym od 2012 roku wskaźniku odejść klientów. W drugim kwartale bieżącego roku TMobile pozyskał 78 tysięcy klientów kontraktowych i 22 tysiące klientów prepaid. W sumie, na koniec półrocza TMobile obsługiwał 10,609 mln klientów" - napisano też w komunikacie.

"Na przestrzeni ostatniego roku koncentrowaliśmy się na jakości obsługi oraz doświadczeń klienta i obserwujemy pozytywne rezultaty podjętych działań. Wzrost satysfakcji klientów, fakt, że wracają do nas i zostają w TMobile na dłużej ma swoje odzwierciedlenie w dobrych wynikach operacyjnych firmy. […] Będziemy kontynuować naszą strategię jednocześnie rozwijając portfolio usług, aby najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku móc zaoferować klientom komplet usług stacjonarnych i mobilnych dla domu" - zadeklarował prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

W II kwartale br. TMobile rozpoczął proces zmiany sposobu wykorzystania posiadanych zasobów sieciowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Orange Polska, obie firmy przestały współdzielić częstotliwości z zakresu 900MHz. Obecnie TMobile samodzielnie wykorzystuje posiadane częstotliwości, co przełożyło się na zwiększenie pojemności sieci 3G, ale pozwoliło również na uruchomienie 220 nowych stacji oferujących zasięg 3G głównie na wschodzie Polski. Jednocześnie realizowany jest drugi z projektów porozumienia, a więc zakończenie współdzielenia zasobów częstotliwości 1800 MHz. Dotychczas prace rozpoczęły się w 5 z 12 miast, a zakończenie projektu we wszystkich największych miastach Polski planowane jest na koniec tego roku, podał też operator.

"Na początku tego roku TMobile testował przeznaczenie części częstotliwości z zakresu 2100MHz pod usługi w technologii LTE. Po udanych testach TMobile rozwija sieć LTE2100 na obszarach miejskich, mając na koniec pierwszego półrocza blisko 1100 takich stacji. Zmiany te mają na celu wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy z każdym kwartałem coraz częściej korzystają z transmisji danych w sieci LTE" - czytamy dalej.

"TMobile konsekwentnie realizuje kolejne etapy zapoczątkowanej w 2017 roku strategii przejścia od bycia operatorem usług mobilnych do dostawcy usług konwergentnych. Kolejnymi krokami tej strategii było wprowadzenie oferty FMS, a ostatnio podpisanie umowy na dzierżawę światłowodów od Orange. Obecnie trwają przygotowania techniczne, których finałem będzie pełna oferta stacjonarna TMobile" - podsumowano w materiale.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)