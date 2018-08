Alior podtrzymuje, że wskaźniki kapitałowe umożliwią wypłatę dywidendy w 2020r.



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Alior Bank ocenia, że osiągane obecnie wskaźniki kapitałowe - wyższe od zakładanych w strategii - pozwalają uzyskać możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.

"Sytuacja płynnościowa i kapitałowa banku jest bardzo bezpieczna. Podtrzymujemy, że planujemy osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy w 2020 roku. Cel to 15% Tier 1 i 17% TCR w 2020 r." - powiedział Gorczyca podczas telekonferencji.

Bank podał dziś, że jego współczynnik wypłacalności Tier 1 wyniósł 12,2%, a współczynnik TCR sięgnął 15,43% na koniec czerwca i są one istotnie wyższe, niż zakładane w strategii.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)