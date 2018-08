Robyg rozpoczął sprzedaż 246 mieszkań w inwestycji Praga Arte w Warszawie



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Robyg wprowadził do sprzedaży 246 mieszkań i 4 lokale usługowe w ramach dwóch budynków praskiej inwestycji przy ul. Żupniczej w Warszawie, podała spółka. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na I kw. 2019 r., a zakończenie na III kw. 2020 r.

"Od początku 2018 roku Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży w Warszawie już około 650 lokali, podczas gdy łączna podaż deweloperów w stolicy spadła o ponad 17%. Wciąż duże zapotrzebowanie rynkowe skutkuje coraz większym zainteresowaniem zróżnicowaną ofertą, jaką mamy dla warszawiaków. W ostatnich tygodniach zaprezentowaliśmy projekt City Sfera, a teraz wprowadzamy do sprzedaży inwestycję Praga Arte na warszawskiej Pradze, która jest dla nas nową dzielnicą. Nowe, świetnie zlokalizowane osiedla w portfolio Grupy są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy doceniają udogodnienia i kompleksowe projektowanie przestrzeni" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyg w Warszawie Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

W ramach osiedla Praga Arte powstaną lokale w metrażach od 31 do 93 m 2. Ceny w nowej inwestycji rozpoczynają się od 7 999 zł/m2 . Wszystkie mieszkania wyposażone będą w system Smart House, który umożliwia zdalną kontrolę nad urządzeniami domowymi.

"Robyg przykłada wielką wagę nie tylko do samego projektu osiedla, ale też do lokalnej infrastruktury, dbając o dostępność sklepów, lokali usługowych, przedszkoli czy placów zabaw. Nowa inwestycja Praga Arte to wysokiej jakości projekt, łączący elegancję i nowoczesność - z dala od zgiełku miasta, ale przy zachowaniu świetnego skomunikowania z centrum. Jest to również projekt przyjazny środowisku, energochłonność budynku zmniejszyliśmy przez montaż na dachach budynków paneli fotowoltaicznych, oraz oświetlenia LED, które obniża zużycie energii a tym samym koszty eksploatacyjne" - powiedziała Chojecka.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)