MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali list intencyjny inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego, podał resort. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie dostępności tej formy finansowania inwestycji dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego.

"Wdrażamy cały zestaw działań, które mają rozruszać rynek PPP. Szkolimy, doradzamy, zmieniamy prawo. Przedwczoraj Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PPP, a dzisiaj my podpisujemy list intencyjny z Polskim Funduszem Rozwoju, który pomaga w finansowaniu inwestycji. Wszystkie nasze działania to młot, który ma rozbić bariery stojące przed PPP: brak przetartych ścieżek, doświadczenia i relatywnie wysokie koszty doradztwa" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik, cytowany w komunikacie.

Docelowo w programie weźmie udział pięć grup pilotażowych samorządów, które zostaną objęte wsparciem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Samorządy, które spełnią warunki naboru otrzymają wsparcie doradcze sfinansowane w 90% przez ministerstwo. Dodatkowo Ministerstwo przeprowadzi szkolenia dla zainteresowanych samorządów z tematyki PPP. Zadaniem PFR będzie poszukiwanie uczestników grup pilotażowych w pięciu obszarach:

- przebudowa i utrzymanie obiektów dworcowych,

- przebudowa/budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,

- przebudowa/budowa i utrzymanie dróg publicznych,

- przebudowa/budowa i utrzymanie placówek oświatowych (np. żłobki, przedszkola, szkoły),

- przebudowa/budowa i utrzymanie obiektów infrastruktury sportowej, podano także.

"Wiemy, że za PPP ciągną się szkodliwe opinie. Z tym, że one dawno się już przeterminowały. Dla obecnego rządu PPP jest równorzędną formą finansowania inwestycji wobec na przykład zwykłych zamówień publicznych. Często nawet bardziej się opłaca, bo zyskujemy know-how partnera prywatnego" - powiedział Słowik.

"Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przyspieszenie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę polskich samorządów są kluczowymi założeniami tzw. Planu Morawieckiego, które skutecznie udało się połączyć w tym projekcie. Pakietowanie PPP otwiera tę formę finansowania przed wieloma samorządami, ale zarazem stanowi wyzwanie dla administracji publicznej i przedsiębiorców. Wsparcie merytoryczne i finansowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także oferta jaką dysponuje PFR stwarza szansę na realizację nowych, istotnych dla lokalnych społeczności projektów inwestycyjnych" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Jak tłumaczy resort, dzięki pakietowaniu PPP grupa samorządów będzie przeprowadzała wspólnie jedno postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac np. budowlanych czy modernizacyjnych. To rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie siły negocjacyjnej samorządów w rozmowach z potencjalnym partnerem prywatnym, a także rozłożenie kosztów postępowania na kilka podmiotów. Pakietowanie pozwoli również na włączenie do postępowań mniejszych projektów, dotychczas za małych dla zainteresowania nimi partnerów prywatnych, a co za tym idzie osiągnięcie efektu skali.

"Podmiotem odpowiedzialnym za aktywnie poszukiwanie samorządów, które zostaną uczestnikami grup pilotażowych będzie Polski Fundusz Rozwoju. Departament Inwestycji Samorządowych PFR (DIS) prowadzi bieżącą współpracę z samorządami, m.in. lokuje środki Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS) w spółki użyteczności publicznej. Dodatkowo w ciągu ostatniego roku w ramach 'Pakietu dla Miast Średnich' DIS przeprowadził analizy 120 jednostek samorządu terytorialnego w celu identyfikacji ich potrzeb rozwojowych i dostępnych źródeł finansowania. Ma więc on gruntowną wiedzę na temat potrzeb i możliwości inwestycyjnych samorządów" - czytamy także.

Dodatkową korzyścią, jaką może zaproponować PFR poprzez FIS jest możliwość udzielania pożyczek podporządkowanych prywatnym partnerom. W projektach PPP partnerzy prywatni muszą wnosić wkład własny do spółek-koncesjonariuszy, którego koszty jest stosunkowo wysoki. Pożyczki oferowane przez FIS PFR mogą częściowo zastąpić ich kapitał własny na korzystnych warunkach finansowych. Tego typu mechanizm jest już z powodzeniem stosowany przez zespół FIS PFR, podano również.

PFR jest również partnerem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w realizacji programu „Pakiet dla miast średnich". Rolą PFR jest prowadzenie konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących możliwości sfinansowania ich potrzeb inwestycyjnych. W ramach naboru do PFR zgłosiło się 150 samorządów, które poszukują możliwości realizacji inwestycji, nie mają możliwości pozyskania dotacji, a z różnych względów nie chcą lub nie mogą się zadłużać.

"Najwięcej potrzeb inwestycyjnych zostało zgłoszonych w obszarze infrastruktury drogowo-transportowej (tj.: drogi, ulice, obwodnice, węzły, mosty, dworce, linie kolejowe, tabor, węzły przesiadkowe) oraz w obszarze kubatura (muzea, centra akwizycji wiedzy, szkoły, przedszkola). Ich łączna wartość wynosi w sumie ponad 5,5 mld zł" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)