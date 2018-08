Jak podaje łódzki przewoźnik, Łódź będzie pierwszym miastem w kraju, do którego trafią mini autobusy firmy Anadolu Isuzu produkowane w Turcji. Ze względu na niewielki rozmiar pojazdy mają znakomicie sprawdzać się na liniach poprowadzonych przez osiedla mieszkaniowe oraz podmiejskich.

"Chcielibyśmy, by pierwsze autobusy trafiły do Łodzi w listopadzie. Pomimo że na umowie data dostarczenia 24 pojazdów to 7 lutego 2019 roku, chcielibyśmy dostarczyć je wszystkie do końca tego roku" - zaznaczyła Aleksandra Tonder, prezes spółki Busimport PL, która jest wyłącznym importerem Anadolu Isuzu w Polsce.

MPK kupiło 24 autobusy mini za 20,2 mln zł brutto; umowa obejmuje też dodatkowe wyposażenie warsztatowe.

Nowe Isuzu Novocity Life mają niespełna osiem metrów długości i 24 miejsca siedzące, są klimatyzowane, niskopodłogowe i przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a ich cały układ napędowy znajduje się z tyłu.

"To długo wyczekiwany moment, gdy będziemy mogli wymienić wreszcie stare Jelcze Vero, które jeżdżą od 2006 roku. Mini autobusy przeznaczone są na linie mniej obciążone, chociaż są w stanie zabrać zadziwiająco dużo pasażerów – aż 63 osoby" – podkreślił prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski.

Zdaniem prezesa MPK wielkim plusem jest także fakt, że nowe mini autobusy spalają prawie 15 litrów paliwa mniej niż autobus 12-metrowy.

Novocity Life to nowość w ofercie Anadolu Isuzu. Według przedstawiciela firmy Murata Dedeoglu, mini autobus pojawił się na rynku pod koniec ubiegłego roku i do tej pory sprzedano ok. 200 takich pojazdów; obecnie można je już spotkać na drogach w Turcji.

"Od tego roku rozpoczynamy produkcję na eksport – pierwsze mini autobusy trafią do Polski, kolejne do Francji i Izraela" – dodał.

Anadolu Isuzu eksportuje do 32 krajów – głównie w Europie. Firma specjalizuje się w produkcji pojazdów w segmencie minibus i midibus.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska