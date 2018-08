Uchodźcami zajmie się personel nowo utworzonego i otwartego w czwartek na terenie portu w Algeciras Centrum Opieki Tymczasowej. Wobec tych osób - podaje hiszpańska agencja EFE - zastosowane zostaną te same zasady postępowania, co w stosunku do migrantów docierających z Maroka do wybrzeży Hiszpanii na łodziach i pontonach.

Hiszpańska organizacja pozarządowa Proactiva Open Arms nie zdołała w poprzedni czwartek uzyskać zgody włoskich władz na zawinięcie statku z migrantami do portu, zwróciła się więc do hiszpańskiego Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego. Statek Open Arms pływa pod hiszpańską banderą.

Decyzją hiszpańskich władz strefa portowa, w której wylądowali migranci, została zamknięta dla przedstawicieli mediów, a Centrum Tymczasowej Opieki zapowiedziało, że obszernie poinformuje dziennikarzy o sposobie udzielenia pomocy tej grupie.

Jak poinformowało hiszpańskie MSW, nowy ośrodek dla migrantów w Algeciras ma dobrze wyposażoną przychodnię lekarską i szpital oraz oddzielne pokoje dla samotnych kobiet i mężczyzn, a także jest w stanie zapewnić opiekę nieletnim, którzy dotarli tam bez rodziców.

Proactiva Open Arms podała, że podczas swej misji na Morzu Śródziemnym od września 2015 roku do lipca br. uratowała ponad 26,7 tys. osób. (PAP)