MedApp podpisał list intencyjny z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - MedApp podpisał list intencyjny z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), który otwiera drogę do szerszej współpracy, np. w postaci wykorzystania przez placówki medyczne należące do WUM rozwiązań firmy w codziennej diagnostyce, podała spółka.

"Podpisany list intencyjny to dla nas duża nobilitacja, a jednocześnie odpowiedzialność. Docelowo, dzięki zawartemu porozumieniu, studenci WUM w ramach zajęć dydaktycznych zyskają dostęp do zaawansowanego technologicznie rozwiązania, jakim jest nasz system telemedyczny CarnaLife. MedApp natomiast, na bazie wniosków formułowanych przez przyszłych adeptów medycyny, będzie mógł jeszcze działanie systemu usprawnić. Liczymy, że finalnym efektem współpracy będzie wykorzystanie rozwiązań MedApp w codziennej diagnostyce placówek należących do WUM" - powiedział prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że najbardziej spektakularnym przykładem kooperacji między sygnatariuszami listu był zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków, przeprowadzony w maju 2017 r., w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości systemu CarnaLife Holo.

"W związku ze stosunkowo długim okresem uczenia nowych adeptów elektrofizjologii, poszukujemy rozwiązań, które pozwolą na usprawnienie procesu szkolenia. Zaawansowane technologie towarzyszyły zabiegom ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca od początku, a system CarnaLife Holo sprawdził się jako narzędzie dodatkowe podczas zabiegów ablacji z systemem 3D" - powiedział dr n. med. Piotr Lodziński z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wspomaganie rozszerzoną rzeczywistością z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych aplikacji oraz system telemedyczny CarnaLife mogą stanowić nie tylko ważny element edukacji studentów i lekarzy, ale również uzupełnienie oferty usługowej placówek medycznych.

Spółka podkreśliła, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że warunki współpracy zostaną ustalone na mocy odrębnej umowy.

"W ocenie emitenta, zawarty list intencyjny może mieć istotne znaczenie dla dalszych prac nad systemem CarnaLife, którego prawidłowa komercjalizacja jest kluczowa dla rozwoju spółki oraz jego wyników finansowych" - podsumowano.

Pod koniec lipca MedApp zawarł porozumienie z Intec Medical. Efektem współpracy ma być rozbudowa systemu CarnaLife o dodatkowe urządzenia medyczne (m.in. ciśnieniomierz, wagę, pulsoksymetr) oraz wsparcie MedApp w zakresie dystrybucji tego systemu w aptekach i sklepach medycznych w całej Polsce.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. MedApp planuje zdobywać globalne rynki, szczególnie USA.

(ISBnews)