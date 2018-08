KNF zatwierdziła prospekt Ghelamco Invest w zw. z progr. obligacji do 400 mln zł



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 400 mln zł, podała Komisja.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 400 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Pekao Investment Banking.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.

(ISBnews)