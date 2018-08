BIEC:BOP wzrósł o 0,8 pkt w VII, niska podaż pracy hamuje kreację nowych wakatów



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 0,8 pkt m/m i wyniósł 265,6 pkt w lipcu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Może to świadczyć o tym, że warunki panujące na rynku, a w tym zapotrzebowanie na nowych pracowników oraz realne możliwości zdobycia nowych pracowników są niewystarczające dla dynamicznej kreacji nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych angażujących się wyłącznie w prace o charakterze sezonowym w czerwcu spadła o 0,1 punktu proc. do 6,1%" - czytamy w raporcie.

Z badania wynika, że w lipcu przyrost liczby wakatów zaobserwowano w dziewięciu województwach, zaś spadek - w siedmiu. Największy spadek liczby ofert pracy w lipcu zanotowano w woj. lubuskim, podkarpackim oraz mazowieckim.

"Rozpatrując trwalsze tendencje rozwojowe rynku wolnych miejsc pracy, w okresie ostatnich dziewięciu lat największy wzrost internetowych ofert pracy wystąpił w woj. mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, najmniejszy zaś w woj. świętokrzyskim" - podało Biuro.

W lipcu wzrost nastąpił jedynie w przypadku ofert skierowanych do przedstawicieli nauk ścisłych i inżynieryjnych, a w innych grupach nastąpiła redukcja liczby ofert prac, podano także.

"W lipcu liczba ofert pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych wzrosła we wszystkich kategoriach z tej grupy. Największy względny wzrost wystąpił w branży energetycznej, bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) oraz informatyce (programowanie), zaś najmniejszy w przypadku informatyki (administracji). Spoglądając na tendencje od początku bieżącego roku widzimy, że we wszystkich kategoriach, poza bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), budownictwem oraz e-commerce liczba ofert pracy wzrosła, przy czym w przypadku tej ostatniej kategorii spadek ofert pracy w ujęciu procentowym osiągnął dwucyfrowy poziom" - czytamy dalej.

W ciągu ostatnich dziewięciu lat największa dynamika kreacji wolnych miejsc pracy wystąpiła w przypadku sektora B+R (badań i rozwoju), e-commerce oraz produkcji, zaś najmniejsza w branży energetycznej, podało Biuro.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

(ISBnews)