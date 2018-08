Andrzej Abramczuk został powołany na prezesa Netii od 18 VIII



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Netii powołała Andrzeja Abramczuka na prezesa i dyrektora generalnego, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki powierzyła członkowi zarządu- panu Andrzejowi Abramczukowi funkcję prezesa zarządu Netii - dyrektora generalnego, począwszy od dnia 18 sierpnia 2018 roku, tj. po wygaśnięciu delegacji pana Wojciecha Pytla do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki" – czytamy w komunikacie.

Andrzej Abramczuk jest członkiem zarządu Netii od grudnia 2017 r.

W maju br. Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Netii. Rada nadzorcza oddelegowała wówczas Wojciecha Pytla do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nieprzekraczający 3 miesięcy do dnia 18 sierpnia 2018 r.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)